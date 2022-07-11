台南市醫辦「小小醫學營」 教小朋友健康知識醫院運作
台南市立醫院今天到歸仁教會舉辦一周「醫學認知」營隊活動，30位歸仁區各國小學童參加；主辦單位邀請院內醫師、護理師、藥師「用專業有趣的方式」講解，讓小朋友更有醫療常識、認識醫院運作。
一周課程規畫「用藥安全」、「傷口處理」、「中醫藥不藥」、「認識失智症」、「認識身體器官」等醫學認知課程，搭配教會設計活動，用寓教於樂方式宣導用藥常識，讓小朋友留下深刻印象。
南市醫院長蔡良敏表示，南市醫前年即在歸仁區設立失智社區服務據點，去年因原空間不敷使用，改到歸仁教會，服務更多的長輩。目前每周一到五上午提供認知促進、緩和失智、延緩失能及照顧者支持團體等課程。
蔡良敏表示，醫院除了救治病人，還有預防保健推廣及盡善社會教育責任等工作。台南市立醫院是社區民眾的好朋友，很高興能傳遞正確的健康保健知識，也讓小朋友們認識及了解醫院團隊運作，一群各司其職的專業人員，共同為守護民眾的健康而努力。
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