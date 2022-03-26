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不滿女兒勞作被老師打60分 家長嗆「林右昌要叫他伯」

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO是基隆某國小美勞老師，她貼出課堂上家長好評回饋單，卻透露近期遇到家長施壓，對方還稱市長林右昌看到他都要叫阿伯。圖擷自爆料公社
原PO是基隆某國小美勞老師，她貼出課堂上家長好評回饋單，卻透露近期遇到家長施壓，對方還稱市長林右昌看到他都要叫阿伯。圖擷自爆料公社

基隆某國小勞作老師近期在網上抱怨指，她近期對學生作業評比60分，卻引來家長到學校抗議，家長不僅反應，學生因此受打擊回家哭紅眼，還想輕生，怒批她不適合在校教學，但上述狀況皆被學生本人否定，而家長甚至還向校長稱，連林右昌都要叫他「阿伯」，要求校方好好處理她，令她相當無奈。

「學校需要的不是專業老師！而是能對家長百依百順的老師！」原PO在臉書社團「爆料公社發文。她說，家長一看到成績單就很不滿，找來校長與她理論，並帶來小孩的校內書法、拍毽子比賽、寒假作業寫作認真等獎狀，與她理論。

家長雖稱「沒有要老師改分數，只是想了解老師打分數的標準，還有老師的態度」，但卻不斷控訴女兒因成績太低，回家哭紅眼，還稱「妳知道妳打60分，我女兒會跳下去嗎」，並批評原PO「妳不適合在學校任職老師」。

雖然原PO有解釋，因為學生作品未達到基本作品要求，且有建議她可以將成品用豐富一點，但她堅持不改，甚至講課時學生都是背對著，問有沒有問題都沒反應等原因，但家長卻聽不進去，只希望她離開學校。

校長甚至透露，該名家長在基隆市府工作，並對原PO說「大家都是自己人！分數改一下就好！家長也不希望把事情鬧大」，並要求她在3月底前給家長交代，更改學生的分數，並將全班同學分數往上調整。

但原PO堅持不從，最終卻被調整教學班級，令她無奈說道「瞬間覺得自己的專業，被人在地上踩踏」。貼文一出後，不少網友留言力挺稱，「家長好大的官威啊」、「又是一個非專業領導專業」、「別理會，我也是教師退休，此家長偏差子女也會偏差的」「教小孩子好難，還要管幼稚心靈的感受」。

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基隆 爆料公社 林右昌

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