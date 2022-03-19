思賢幼兒園學童化身小小導覽員 解說中港大排生態圈

幼童也能當生態導覽員，新北市思賢國小幼兒園幼童帶領社區民眾及學校鄰近幼兒園學生，到學校校園以及附近的新莊中港大排進行生態遊學導覽課程，包含「小蝌蚪教室」、「大樹放大鏡」、「樹葉面具DIY」等闖關活動，帶領幼兒及家長暢遊都市中的自然森林遊樂園。

為了讓鄰近學校社區大小朋友一起感受學校與新莊的生態之美，思賢國小幼兒園的學生變身為小小導覽員，與老師一起設計新莊中港大排以及校園動植物的生態遊學課程，學生以導覽、故事、戲劇、舞蹈等多元方式呈現，讓參加遊學課程的親子一起聽青蛙唱歌的聲音，看喜鵲飛翔的身影，建立起屬於孩子與大地萬物的連結，不用到荒山野嶺，都市內就能親近大自然與生命互動。

思賢國小校長程煒庭表示，這套生態遊學課程，是由幼兒園高櫻芷主任及所有教師團隊與孩子以「同心圓」的概念共同思考，以學校校園為核心，以社區生態為半徑，設計出生命教育的課程大圓，涵納了新莊區的「中港大排」以及校園生態池樣多性生物，提供了兼具生態、歷史與文化的課程題材。