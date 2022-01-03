媲美5星級 北港國小廁所改造受學生歡迎

汐止區北港國小是百年老校，不過，三十年的廁所早就不敷使用，再加上男女共用，小朋友、老師在使用上也很不方便，所以，在地方議員的爭取下，現在一、二樓的廁所改造完成，今(3)日新北市議員張錦豪也前往學校關心，充滿藝術設計感，媲美5星級。

新北市議員張錦豪表示，北港國小之前廁所都是男女生共用一個走道，所以，在去年有以建議款補助學校一、二樓廁所的翻新，現在改造完成整個不一樣了，充滿藝術設計感，中間還用了鮮明色彩隔間將男女生廁所動線區隔出來，媲美5星級，讓孩子們有更好的如廁環境。

北港國小校長劉國華指出，之前的廁所在動線跟使用上其實有更多的改善空間，這次非常感謝汐止區在地的議員們給局端的協助，讓北港國小有更優質的如廁環境，包括動線也更加的流暢，還有配色色彩的配置，小朋友都很喜歡也很開心。