全國少年桌球國手選拔 呂函叡奪冠為竹縣爭光

新竹縣再添1名少年國手！六家國小6年級學生呂函叡，本月初參加110年度少年桌球國手選拔暨排名賽，在女生11歲組一路過關斬將，最終以第一名佳績入選U11少年國手，消息傳回學校，全校師生與有榮焉，呂函叡表示，自己以日籍桌球選手伊藤美誠為目標，期待未來像她一樣，為國爭光。

呂函叡參加今年12月1日至7日在嘉義舉辦的少年桌球國手選拔暨排名賽，在女生11歲組與全國240名桌球好手較勁，經過數場高強度對戰，終以第一名佳績獲選為U11少年國手，這是新竹縣睽違7、8年，再有少年桌球國手，六家國小校長何明星說，「真的很不容易，好久沒這麼好的成績」。

六家國小桌球成立10多年，今年以109年全國總統盃國小組團體桌球錦標賽前8名及110年自由盃國小組團體桌球錦標賽12歲組團體賽第5名成績，取得報名少年國手選拔的資格。

校長何明星說，這次派選手代表新竹縣參加少年國手選拔，成績意外的好，函叡第一次參與國手選拔就能拿下好成績，證明平時在校苦練有成效，函叡很聰明也很努力，期待有一天她能代表中華台北出國參賽，得到更好的成績。

呂函叡個性靦腆，她表示，小時候因為鼻竇炎經常發作，醫生推薦她多去運動，加上媽媽小時候也喜歡打桌球，因此自己也選擇打桌球，練習過程很辛苦，因為自己腳步比較慢，所以在家也會特別訓練敏捷度，或者去跑操場練習腳步。

呂函叡的媽媽陳容枝表示，女兒會去球館練球，主要邀請球館內資深球手練球，叔叔伯伯們很願意教她，另外也會去清華大學、大同高中找哥哥姐姐們打比賽，加上學校教練平常訓練及晚間個練，每天1個半至2小時的練習，在家也會跑腳步練習機，訓練腳步及敏捷度。