快訊

日本大阪鬧區大樓嚴重火警！27人來不及逃生 心肺停止

藍可兒命案飯店重新開張 600房專供中低收入戶住宅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全國少年桌球國手選拔 呂函叡奪冠為竹縣爭光

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
少年桌球國手呂函叡比賽時神情專注，頗有大將之風。圖／陳容枝提供
少年桌球國手呂函叡比賽時神情專注，頗有大將之風。圖／陳容枝提供

新竹縣再添1名少年國手！六家國小6年級學生呂函叡，本月初參加110年度少年桌球國手選拔暨排名賽，在女生11歲組一路過關斬將，最終以第一名佳績入選U11少年國手，消息傳回學校，全校師生與有榮焉，呂函叡表示，自己以日籍桌球選手伊藤美誠為目標，期待未來像她一樣，為國爭光。

呂函叡參加今年12月1日至7日在嘉義舉辦的少年桌球國手選拔暨排名賽，在女生11歲組與全國240名桌球好手較勁，經過數場高強度對戰，終以第一名佳績獲選為U11少年國手，這是新竹縣睽違7、8年，再有少年桌球國手，六家國小校長何明星說，「真的很不容易，好久沒這麼好的成績」。

六家國小桌球成立10多年，今年以109年全國總統盃國小組團體桌球錦標賽前8名及110年自由盃國小組團體桌球錦標賽12歲組團體賽第5名成績，取得報名少年國手選拔的資格。

校長何明星說，這次派選手代表新竹縣參加少年國手選拔，成績意外的好，函叡第一次參與國手選拔就能拿下好成績，證明平時在校苦練有成效，函叡很聰明也很努力，期待有一天她能代表中華台北出國參賽，得到更好的成績。

呂函叡個性靦腆，她表示，小時候因為鼻竇炎經常發作，醫生推薦她多去運動，加上媽媽小時候也喜歡打桌球，因此自己也選擇打桌球，練習過程很辛苦，因為自己腳步比較慢，所以在家也會特別訓練敏捷度，或者去跑操場練習腳步。

呂函叡的媽媽陳容枝表示，女兒會去球館練球，主要邀請球館內資深球手練球，叔叔伯伯們很願意教她，另外也會去清華大學、大同高中找哥哥姐姐們打比賽，加上學校教練平常訓練及晚間個練，每天1個半至2小時的練習，在家也會跑腳步練習機，訓練腳步及敏捷度。

陳容枝說，函叡10歲時入選北區菁英賽，打進高雄全國賽贏得優勝，成功闖進前8名，丈夫也經常利用假日陪女兒四處征戰打積分賽，累積實戰經驗，女兒真的很愛桌球，她鼓勵女兒「想打桌球就陪妳」，全家人給函叡滿滿支持。

新竹縣六家國小6年級學生呂函叡（中），本月初參加110年度少年桌球國手選拔暨排名賽，在女生11歲組一路過關斬將，最終以第一名佳績入選U11少年國手，縣長楊文科、新竹縣體育會桌球委員會主任委員林思銘日前頒獎祝賀。記者巫靜婷／攝影
新竹縣六家國小6年級學生呂函叡（中），本月初參加110年度少年桌球國手選拔暨排名賽，在女生11歲組一路過關斬將，最終以第一名佳績入選U11少年國手，縣長楊文科、新竹縣體育會桌球委員會主任委員林思銘日前頒獎祝賀。記者巫靜婷／攝影
新竹縣六家國小6年級學生呂函叡（右），12月初參加110年度少年桌球國手選拔暨排名賽，在女生11歲組一路過關斬將，最終以第一名佳績入選U11少年國手。圖／六家國小提供
新竹縣六家國小6年級學生呂函叡（右），12月初參加110年度少年桌球國手選拔暨排名賽，在女生11歲組一路過關斬將，最終以第一名佳績入選U11少年國手。圖／六家國小提供

新竹

延伸閱讀

桃桌球市長盃報名人數更勝去年 高國中小3階段銜接無虞

桌球／張本智和妹妹世青賽囊刮4金 日網友吐槽：中國沒參賽

福原愛離婚5個月 突喊「心被撕裂」

桌球／心被撕碎！陸媒專訪福原愛 稱日本又被中國踹開

相關新聞

看嘸小一國語作業！爸崩潰問「這1字」 網愣：老師哪個朝代的

中文博大精深，充滿各種學問，不過近日就有一名爸爸發文抱怨，自己的女兒才國小一年級，沒想到國語作業竟是要回答正確的象形文字，讓他超崩潰，貼文引發大批網友熱議。

羅東高中莊詠婷成功抗癌 17歲生日獲頒2萬獎學金全數捐

宜蘭縣羅東高中2年級學生莊詠婷曾與腦癌搏鬥，歷經開刀、10次化療，如今重獲新生，今年5月疫情期間，更號召同學寫卡片為送暖...

全國少年桌球國手選拔 呂函叡奪冠為竹縣爭光

新竹縣再添1名少年國手!六家國小6年級學生呂函叡，本月初參加110年度少年桌球國手選拔暨排名賽，在女生11歲組一路過關斬...

墨韻花香在我嘉 嘉義大學攜手和睦國小跨域世代共學趣

嘉義大學與中埔鄉和睦國小日前攜手合作，舉辦「花草行玩書法」聯展，以大學社團成果展與甲骨文集字創作書法意象牆為主，展現世代...

完全中學國中部鐘點費調到400元 中市府：新學年實施

台中市議會教育文化委員會去年底初審，通過完全中學國中部教師超鐘點費調到400元，市議員陳廷秀關切進度。台中市教育局長楊振昇表示...

台南一中百年校慶李安獻聲 王金平感念95歲老師

台南一中今年舉行百年校慶運動會，國際名導李安獻聲祝福，甫獲日本授勳的前立法院長王金平也參加，另樂儀隊更換新裝，全新聖火台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。