學生不多志氣高 彰化兩國小今百年校慶展豐碩成果

彰化縣今天有兩所國小慶祝創校百年，二水國小舉辦120周年校慶運動會並啟用兒童遊戲場，建校100年的田尾國小一大早由醬呱家族吉祥物在校門口熱情迎賓，地方士紳和家長、社區民眾都以辦喜事心情出席慶祝活動，讓校慶從開始到結束都熱鬧滾滾。

縣長王惠美指出，二水國小學生人數雖然不多，但在109年國小英語朗讀比賽獲得乙組優勝、「小小說書人」選拔獲得低年級團體組的優勝，110年縣長盃網球賽獲得國小男生團體組第二名，歸功家長會、社區民眾、鄉長蘇界欽和鄉公所支持二水國小行政與教學團隊，讓二水子弟有多元發展、適性揚才的機會。

二水國小塑鋼製造的兒童遊具使用15年，已腐鏽，地墊老舊龜裂而隆起不平整，縣府補助90萬元新設置兒童遊戲場，有綜合溜滑梯、搖搖馬及高低槓，作為二水國小120歲生日的獻禮。此外，縣政府最近3年內補助2100萬元改善二水國小的操場、籃球場、電話系統、增加數位資訊設備、校舍耐震補強、校舍外牆修繕等軟硬體工程。

彰化縣田尾國小舉辦創校百周年慶祝活動，以在地產業特色「花香田尾、活力滿點、紅綠相映、精彩一百」作為主題，鄉長林守政特地捐贈一塊巨石，請專家刻上「百年樹人」放置校門口，期許田尾子弟惕勵自己成為對國家、社會有用的人才。

縣長王惠美細數田尾國小近年耀眼的表現，包括108年榮獲環境教育訪視特優、108年中小學聯合運動會榮獲國小女子甲組田徑總錦標第2名、108學年度學生舞蹈比賽榮獲國小B團體丙組現代舞第1名，女子巧固球隊數度代表國家出賽，在2019年世界盃青少年巧固球錦標賽榮獲少年女子組冠軍，110年度剛榮獲全國中正盃巧固球賽冠軍，她期許學子「今日我以田尾為榮，明日田尾以我為榮。」