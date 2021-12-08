高職師愛板書勤練字 立可白書寫抄弟子規學生稱奇

高雄市中山工商電機與電子群教師王冠智，寫得一手板書好字，曾要犯錯學生罰抄「弟子規」，卻意外掀起校園書法風，自己還示範用立可白耗時3小時寫完弟子規，令學生嘆為觀止。他認為雖已數位時代，但手寫字有溫度，也能修煉心性。

32歲的王冠智說，國小時生字練習都拿丙，鄉下沒機會上書法班，但父母字體都很美，成為他模仿對象。高中字跡才漸有起色，沒有刻意去寫字帖，但寫久也愈練愈好。大學想讀中文系所，但英文太爛，最後選擇電資科系，反倒開啟另一扇窗，讓他從事教職時，不僅教導學生電資專業知識，也充分運用其對寫字的熱情，深深影響其指導的學生。今年學校辦理教師的板書比賽，他第一個報名參賽，作品深受評審關注。

王冠智對寫字很執著，寫錯字寧花時間重寫，也不使用立可白。他回憶多年前代理建教班導師時，學生遲到或犯錯，他就罰抄「弟子規」，一開始學生都亂塗鴉，交待了事，他嚴格要求並把字跡較好的作品貼在布告欄，此舉引發學生榮譽感，全班卯起勁來寫，蔚然成風。

王冠智說，有次學生將「弟子規」印錯，紙張變成黑色，他突發奇想，拿起立可白花了3小時寫完弟子規，手指都快抽筋，學生看完都嘖嘖稱奇，想要珍藏。他長期指導普通科、電機與電子群學生參加遠哲科學趣味競賽，至今已是勇奪六次金牌，教學過程中有個學生陳冠廷對寫字也很有興趣，每天拿寫好的字帖給老師看，練到畢業時幾乎能與師比肩，讓他很有成就感。

由於板書好字口耳相傳，其他班級也爭相請王冠智指導鋼筆字，許多學生練上癮，還會主動推薦精品級鋼筆，甚至有學生用的鋼筆比他還高檔。