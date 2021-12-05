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克服萬難也要考！雲林學子挑戰線上寫作 千人雲端練筆

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
聯合盃全國作文大賽雲林區初賽今天登場，今年因疫情緣故調整為線上應試，多數家長認同此作法有助推進學生數位化學習。圖／家長提供
聯合盃全國作文大賽雲林區初賽今天登場，今年因疫情緣故調整為線上應試，多數家長認同此作法有助推進學生數位化學習。圖／家長提供

聯合盃全國作文大賽雲林區初賽今天登場，不過今年因疫情緣故調整為線上應試，報考人數達1159人，未因考制改變而減少。去年國中八年級組第1名李暐盛今年征戰九年級組，他認為試題仍然相當生活化，透過自身經驗下筆，有信心再奪高分進階複賽；另縣府教育處今年加碼頒發「創意獎」，鼓勵學子多發想及練筆，增加寫作經驗。

聯合盃全國作文大賽今年邁入第15年，雲林區作文題目國小中年級「家中的小角落」、國小高年級「一個○○的冬天」、國中七「○○便是美」、國中八「引領社會的清新力量」、國中九「那次，我同理了別人／那次，別人同理了我」擇一、高中職組「騙」。

斗南國中九年級生李暐盛以「那次，我同理了別人」下筆，他說，同理心就是站在別人角度思考，依稀記得國小跟同學玩時，對著一名同學直喊綽號，當時不自知同學內心不舒服，直到老師機會教育後反省自己，從此只說本名，以示尊重。

參加3次作文比賽的李暐盛說，每年題目都與生活貼近，他認為將自身生活經驗帶入文字中，不難發揮，今年有信心再拿高分，且應試者透過題目自我激盪，寫出反映社會或心理層面的文字，也有助自我成長。

從國小5年級開始參加比賽的沈子力，希望透過寫作累積經驗，去年參加國中七年級組獲佳作，順利進階複賽，因題目需自己訂，她認為很有挑戰性，未來會持續參賽訓練自己。

縣府教育處今年針對初賽參賽者，加碼頒發創意獎，處長邱孝文表示，時代變動大，思維不能故步自封，希望藉創新作法，鼓勵學子多發想、練筆，幫助提升學習效能，預計每組擇優頒發2名獲獎者獎狀一只。

邱孝文說，線上應試展現學生「停課不停學」的學習成果，且學習層面多元，包括設備及平台操作，文字撰寫方式有別以往等，讓學生在疫情期間，仍能不中斷作文學習。

邱孝文指出，學子在作文競賽中有優秀表現，指導老師功不可沒，也期許同儕間相互正面影響、踴躍參賽，透過題目反思並培養獨立思考能力，發揮更高成效學習，磨練自我。

聯合盃全國作文大賽雲林區決賽明年1月9日舉行，目前維持實體應試，惟國際疫情仍有變化，主辦單位將滾動式調整考制。

聯合盃全國作文大賽雲林區初賽今天登場，今年因疫情緣故調整為線上應試，多數家長認同此作法有助推進學生數位化學習。圖／家長提供
聯合盃全國作文大賽雲林區初賽今天登場，今年因疫情緣故調整為線上應試，多數家長認同此作法有助推進學生數位化學習。圖／家長提供
聯合盃全國作文大賽雲林區初賽今天登場，今年因疫情緣故調整為線上應試，有一名國小中年級組考生因不諳電腦操作，改從熟悉的手機語音錄稿後再上傳到電腦。圖／家長提供
聯合盃全國作文大賽雲林區初賽今天登場，今年因疫情緣故調整為線上應試，有一名國小中年級組考生因不諳電腦操作，改從熟悉的手機語音錄稿後再上傳到電腦。圖／家長提供
聯合盃全國作文大賽雲林區初賽今天登場，今年因疫情緣故調整為線上應試，多數家長認同此作法有助推進學生數位化學習。圖／家長提供
聯合盃全國作文大賽雲林區初賽今天登場，今年因疫情緣故調整為線上應試，多數家長認同此作法有助推進學生數位化學習。圖／家長提供
聯合盃全國作文大賽雲林區初賽今天登場，今年因疫情緣故調整為線上應試，多數家長認同此作法有助推進學生數位化學習。圖／家長提供
聯合盃全國作文大賽雲林區初賽今天登場，今年因疫情緣故調整為線上應試，多數家長認同此作法有助推進學生數位化學習。圖／家長提供

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