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小班童圍牆排排站等垃圾車 超熱愛程度讓幼教師「機會教育」

聯合新聞網 / 綜合報導
垃圾車示意圖。 中央社
垃圾車示意圖。 中央社

「職業不分貴賤」、「天生我材必有用」這樣的「機會教育」從小就要教起來！一名幼稚園老師說她帶的小朋友們都很喜歡垃圾車，每次都還會算準時間，只要車子一經過就會排排站在圍牆旁邊，並跟清潔人員揮手打招呼，把他們當偶像，而老師則是藉此教導小朋友們清潔人員的偉大，看到他們要說謝謝。

一名網友在臉書粉專「靠北幼稚園」匿名投稿指出，自己是幼稚園小班的老師，小朋友們都很愛垃圾車，挖土機反而沒那麼喜歡，每次都會抓準時間去看垃圾車的到來。

有次，老師還被小朋友們提醒車子快來了，「天啊連垃圾車的音樂都還沒放下來卻知道垃圾車幾分幾秒會過來。」等到垃圾車靠近園區，小朋友們就會準時在圍牆旁邊等，然後大聲向清潔人員揮手大喊「叔叔～～阿姨～～」

這名老師表示，小朋友們真的很可愛，都說垃圾車會唱歌，所以好喜歡，也完全把清潔人們當偶像看待，害得她都好想幫小朋友們做個偶像看板給他們舉。「我也機會教育教導他們清潔人員的偉大，看到他們要說謝謝喔！」

底下也吸引不少家長留言，有媽媽表示，「我兒子也超級喜歡垃圾車，有時會非常執著垃圾車的駕駛和工作人員，有沒有看到他熱情的揮手」；也有人透露，鄰居的孫子還會追星，6點在A點等，6點半到B點等，7點再到C點等，追到垃圾車的工作人員都認識他，真的是頭號粉絲。

還有人稱讚這名幼稚園老師，「妳一定是個好老師，看到妳帶的孩子開心，妳就會跟著他們一起開心，辛苦了，有愛的老師」、「覺得老師教很好耶」、「老師超棒的！看到孩子很棒的一面也讓孩子有機會教育，給您讚。」

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