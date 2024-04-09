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為何我們花這麼多錢？ 研究：支付方式增加太多

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Unsplash)
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【文‧黃嬿】

儘管通膨高、利率高，經濟學家一再評論這種熱情無法持續，但支出仍在飆升，去年美國消費者支出達創紀錄 19 兆美元，除了可能錢真的很多，經濟學家認為，可能原因是現在多元支付種類太多，人們失去控制花錢的能力。

麥肯錫調查顯示，2023 73% 消費者用手機或網路支付，高於 2019  46%，人們也更願意用 Apple PayGoogle Pay 等行動支付。富比士顧問 2023 年調查顯示，超過 53% 美國人表示使用數位錢包頻率高於傳統支付。 

北卡羅萊納大學研究無摩擦支付教授指出，支付方式越順暢，人們花錢就越多，因便利性讓人們更輕鬆享受購物，消除買東西付款的不便處，這種數位支付就稱為無摩擦支付。

無摩擦支付促進非理性消費

以前研究就發現，信用卡會增加支出，因人們無法立即看到銀行帳戶金額減少，無法真實認知到花多少錢，無摩擦支付進一步擴展，讓人們更難理解按一下按鈕，或刷一下手機就代表花錢。

研究顯示，手機支付花錢速度比信用卡更快，平均 29 秒，信用卡還要 40 秒。 人們行動設備使用率提高，信用卡交易金額就增加 9.4%，交易頻率也增加 10.7%

無摩擦支付增加開銷的原因，一部分是心理帳戶概念。新支付通常會在腦中增加新心理帳戶，感覺有個需填滿的新支出桶，最後導致超支。

專家解釋，花錢和省錢選擇往往非理性，如用路上撿到的 100 美元揮霍，同時節省薪資每分錢，或透過各種支付購物，會在同件商品花更多錢。

經濟學家表示，「先買後付」或 Apple Pay 等都視為單獨帳戶，造成新支出。以往研究就發現，消費者舊信用卡消費行為不變，但收到新卡就會揮霍，比沒有新卡的人多消費 26% 

總而言之，易用性減少花錢心理影響，導致更頻繁和盲目消費。除了非理性心理帳戶，另一個原因是數位支付系統興起，造成不同選項的分散世界，人們很難追蹤所有花錢管道。

專家表示，消費者經常因支付方式太多，而忘記自己哪邊有支出。研究發現，要求消費者估計每月 Uber 等乘車共享應用程式花了多少錢，正確答案通常是估算的兩倍。

要如何找回消費理性？專家建議，不使用無摩擦支付、開啟付款通知、設定支出上限並設定提醒、設立財務目標，最後是延遲滿足，購買前留些時間暫停或冷靜。

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