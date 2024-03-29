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連續兩晚失眠代價高 瑞典研究：感覺自己加速衰老

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Unsplash)
(首圖來源：Unsplash)

【文‧黃嬿】

我們無法控制生理年齡，至少心理年齡可以保持年輕，但是要感覺年輕，可能要先有個高品質睡眠。瑞典研究人員發現，只要連續兩晚睡眠不足，就足以讓人感覺老了幾歲。

瑞典斯德哥爾摩卡羅林斯卡研究所 (Karolinska Institutet) 的心理神經免疫學家刊登於《英國皇家學會學報B》研究顯示短暫失眠與心理年齡的關係，研究員進行兩項分析，第一是主觀報告，429 位年齡 18~70 歲的參與者記錄 30 天自我認知年齡，以及多少夜晚覺得睡眠不足。

睡眠不足每增加一天，主觀年齡就會增加 0.23 歲。每天睡眠品質不佳者會覺得自己平均老三個月，沒有一天睡不好的人，感覺比自己的真實年齡平均年輕近六歲。

第二項研究進行實際睡眠限制，研究員測試 186 名年齡 18~46 歲受試者，讓他們兩晚睡小時的充足睡眠，以及兩晚只睡小時，並詢問他們感覺年齡。

結果顯示經過兩晚睡眠不足後，參與者感覺比睡眠充足時平均老 4.44 歲，有些人甚至聲稱疲倦感能老幾十歲。當參與者可在床上待滿九小時，充分休息後，感覺平均比實際年齡年輕三個月。分析也顯示，兩項研究，從感覺極度警覺到感覺極度困倦的轉變，感覺年齡相差歲。

30 歲後，實際年齡和感覺年齡差異會更明顯

研究證明，即使只少睡兩個晚上，也對感覺年齡有重大影響。人們對睡眠不足的反應有差異，取決於早起早睡還是晚起晚睡。研究發現，即使睡眠充足，晚上型通常也會覺得自己比真實年齡老，但晨型人睡眠受到干擾時，感覺年齡會受更大的影響。

總之許多人感覺比實際年齡年輕。雖然年輕族群不常見這種差異，但當人們步入 30 歲以後，實際年齡和感覺年齡差異就會更明顯。更重要的是，衰老感還可能會影響人們健康，因會鼓勵不健康飲食，減少體育活動，讓人們不太願意社交和擁抱新經驗。

這項研究告訴人們，一晚睡眠不好不但會影響第二天感覺，只要連續兩晚睡不好，對身體與心理的影響比預測更大。如果能讓人們感覺更年輕，也許就能獲得好處，例如更願意嘗試新體驗、積極參與社交活動和運動。

《BMJ Open》近期研究 4 千多名歐洲人十年發現，改善睡眠的最佳方案是運動，每週堅持運動二至三次的人，比不運動者失眠可能性要低，且更容易每晚有六至九小時充足睡眠，強調身體活動一致性可能是減少失眠症狀的重要因素。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

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