繁榮有代價 研究：經濟衰退時死亡率更低

【文‧黃嬿】

老一輩經濟環境遠比不上現代人，但因生活簡樸，反而比現代人更健康長壽，最近研究還發現經濟繁榮對健康的另一大負面影響，就是各種污染。越來越多證據顯示，經濟衰退至少有利一件事，就是長壽，關鍵因素竟然是經濟衰退期間環境污染會大幅減少。

人們普遍理解是，經濟衰退期間死亡率會增加，因經濟衰退造成失業增加，失業導致財務壓力，壓力導致心臟病發作，心臟病發作往往導致死亡。1922 年，紐約哥倫比亞大學兩位社會學家研究 50 多年美國經濟和死亡率數據時，卻發現令人驚訝的結果。

正如他們預期，歷史困難時期並沒有讓死亡人數增加，反而減少。當經濟繁榮，更多人包括嬰兒死亡。大蕭條發生約十年後數據也為類似結論。

2009 年美國國家科學院刊研究發現，1930~1933 年大蕭條四年間，幾乎所有年齡層死亡率都下降，男性、女性、白人和非白人預期壽命增加數年。對多數年齡層來說，死亡率升高往往在經濟強勁擴張時期，如 1923 年、1926 年、1929 年和 1936~1937 年最高峰。

美國國家經濟研究局最近研究也發現一樣結論，2007~2009 年大衰退時死亡率大幅降低。失業率上升至少十年內使年平均死亡率降低 2.3%，平均一個地區失業率每上升 1%，美國人死亡率就下降 0.5%，失業率越高，人們壽命越長，尤其 64 歲以上和沒受大學教育的人。研究員回顧過去的衰退數據也證明，經濟衰退也導致死亡率下降。

報告說：「經濟衰退期間死亡率下降立即顯現，且持續至少十年。影響如此之大，以至於 55 歲有 4% 多活一年。經濟衰退似乎更能幫我們保持健康、壽命更長。」

關鍵因素是污染改善

研究員認為死亡率降低，可能源自人們工作量減少，雖然工作量減少增加經濟壓力，但日常工作和通勤壓力也降低。不過大衰退期間死亡率下降最大原因是空氣污染程度，佔死亡率下降三分之一。

經濟學家發現，大衰退期間最嚴重失業州，空氣污染也下降最多。這有道理，因開車上班的人少、工廠和辦公室運作速度放緩，人們為了省錢減少能源消耗。所有經濟活動減少都會使空氣更乾淨。

這也可以解釋什麼沒有大學學歷的人死亡率下降幅度最大，因低薪者往往住在環境毒素較多的社區。65 歲以上老年人尤其能感受死亡率降低，因空氣品質改善，污染會導致心血管疾病增加，老年人本來就是心血管疾病高風險族群。駕駛次數減少，車禍風險也下降，對每人都有好處。

這些研究傳遞重要訊息就是，即繁榮的代價就是犧牲健康，經濟成長不應是衡量人類集體福祉的唯一標準。

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