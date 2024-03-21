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熱浪帶來骨牌效應 《自然》：全球經濟將陷入停滯

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Pixabay)
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【文‧黃嬿】

今年可能打破高溫紀錄，成為人類有紀錄以來最熱的一年。新研究發現，更頻繁、更嚴重的全球熱浪將擾亂全球未來的供應鏈。《自然》研究首次計算經濟損失，高溫將引發主要經濟體損失等骨牌效應，即使是很少受熱壓力直接影響的溫帶國家也不能倖免。

隨著全球經濟的相互連結越來越緊密，世界某個地區的破壞會對世界其他地方產生連鎖反應，有時會以意想不到的方式出現。研究人員深入研究氣候變遷造成的直接和間接經濟破壞，包括因高溫暴露而產生的與健康相關的成本，以及過熱導致的營運中斷，以及這些破壞對整個供應鏈產生的連鎖效應。 

研究根據預測的低、中、高全球排放，比較三種全球暖化情境預測經濟損失。最好狀況是到 2060 年，全球氣溫僅比工業化前上升 1.5°C；中間是全球氣溫上升 3°C 左右，是多數科學家的預期，最壞是氣溫上升 7°C

根據不同升溫路徑，到 2060 年全球淨經濟損失將達 3.75 兆至 24.7 兆美元。到 2060 年如果升溫 1.5°CGDP 總損失達 0.8%，如果升溫 3°CGDP 損失可達 2%，如果升溫 7°CGDP 損失達 3.9%

沒有一個國家能倖免

發展中國家受到全球暖化的影響最嚴重。中南部非洲的健康損失更高，比全球平均高二至四倍，而西非和東南亞的勞動生產力損失比平均高 3.3 倍。中國如果氣溫升高 4°C~7°C，導致中國勞動生產力下降，以及與中國密切的貿易夥伴沒有氣候適應的能力，建築、採礦和農業受到衝擊，到 2050 年熱浪將導致中國 GDP 損失 3%~5%

熱浪對工人和農作物的連鎖反應將透過全球供應鏈蔓延，因此儘管極端高溫事件在低緯度國家更常見，但歐洲或美國等高緯度地區也面臨重大風險。研究計算，在高排放情境下，2060 年極端高溫可能使歐洲和美國分別損失 GDP 2.2% 和約 3.5%

研究舉出全球供應鏈受氣候變化的案例，如印度食品工業嚴重依賴從印尼和馬來西亞進口的油脂、巴西糖，以及從東南亞和非洲進口的蔬菜、水果和堅果。這些供應國是受氣候變遷影響最嚴重的國家之一，印度獲得原料的機會減少，就會減少整體糧食出口。結果，依賴這些食品的國家的經濟將感受到供應減少和價格上漲的壓力。

建立有彈性的貿易網路

即使到本世紀末將全球暖化限制在 1.5°C 以下，未來幾十年，世界仍將繼續受到日益頻繁和嚴重的氣候極端事件的打擊。研究估計，即使按照最低升溫路徑，到 2060 年，極端熱浪天數也會增加 24%，因熱浪死亡人數每年將增加 59 萬人，而按照最高路徑，熱浪數量將增加兩倍以上，每年增加 112 萬人因熱浪死亡。

這些影響不會均勻地分布在世界各地，但靠近赤道的國家將首當其衝受到氣候變遷的影響，特別是發展中國家。研究人員表示，氣候變遷將對全球供應鏈產生深遠影響，警告可能導致 40 年內全球經濟停滯。呼籲各國應加強全球供應鏈合作的必要性，建立一個有彈性的國際貿易網絡與減少排放同樣重要。

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