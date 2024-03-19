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提高生育率不是補貼這麼簡單 專家：政府、企業、父親都該負責

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Pixabay)
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【文‧黃嬿】

低出生率導致人口減少，促進經濟成長的商品和服務勞動力減少、經濟活動放緩導致財政收入下降，為政府提供的資源減少，政府現在需要為不斷增長的老年人口提供福利。現在全球出生率最低的國家都集中在東亞，韓國、中國、台灣、日本都是墊底國家，亞洲國家生育政策失敗，也讓西方國家意識到，增加生育意願，不是給點錢這麼簡單。

東亞國家的生育率下降速度比其他地方都要快。在韓國，出生率下降是「三放棄」世代的三大關鍵因素之一，年輕女性放棄約會、結婚和生孩子，部分原因是經濟壓力。2018 年韓國財政部長說此趨勢為「死亡交叉」。在日本，首相岸田文雄警告，稱該國正處於「社會功能失調」的邊緣。中國於 2016 年取消獨生子女政策，鼓勵家庭生育更多孩子，但去年中國人口出現六十年來的首次下降。更別說台灣生育率已跟韓國比誰墊底。

面對這場迫在眉睫的危機，亞洲各國政府轉向一個簡單的解決方案，如果準父母有孩子，就給他們錢。但給錢沒有發揮作用，即使是新加坡擁有比所有亞洲國家都更慷慨的政策，也未能阻止生育率下降，只是稍微推遲人口下降的時間。

香港專家認為，低出生率反映重大的制度、文化和結構性問題，投入一點錢並不能解決問題。北歐國家有最完整的家庭支持制度，但疫情之後生育率也開始下降，芬蘭人口專家也稱，「生育率的奇怪之處在於沒有人真正知道發生了什麼」，不願生育可能不是單純因為經濟或家庭政策，而是文化、心理、生物、認知方面的東西。

政府、企業、男性三方面支持

現在專家指想要知道，如果像北歐國家那樣的社會福利計畫，以及工作與生活平衡，都沒有成功提高生育率，亞洲經濟體可以採取什麼措施來提高出生率。專家表示，現在提高生育率的責任看起來都在政府方面，但其實每個人都必須為此負責，首先是企業必須改變態度，認識到孩子是一種社會福利，父母應該得到支持而不是受到懲罰，但無論提供什麼樣的支持，對企業而言都是成本。

至於政府除了金錢補貼有孩子的父母之外，應該關注其他經濟福祉問題，例如青年失業、工作保障，以及工作受到重視的感覺，間接提高生育率。舉例現在中國連活著的年輕人都沒有工作，憑什麼要他們生更多孩子。

最後是家庭中的男性。美國國家經濟研究局 (NBER) 2022 年進行一項研究發現，在冰島和瑞典等國家，男性在典型家務和育兒方面的參與率較高，這兩個國家生育率為 1.8 以上。相反，男性貢獻最低的國家，如韓國和日本，生育率較低。研究人員一針見血的指出，「事實顯示，媽媽和爸爸在家務事上的討價還價，在決定生育率方面發揮著重要作用。」

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