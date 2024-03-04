戒除瓶裝水 研究：煮沸自來水可去除八成微塑膠

【文‧黃嬿】

不久前科學家發現瓶裝水微塑膠和奈米塑膠含量令人震驚，遠超出估計。最近發表於《環境研究快報》研究發現人們自救選項，就是遠離瓶裝水，只要煮沸自來水，就可破壞水中至少 80% 三種最常見塑膠化合物。

日前科學家發現每公升瓶裝水約有 24 萬個塑膠碎片，挑戰人們對水純度的看法，該研究也測試自來水，雖然在自來水中也檢測到微塑膠，但數量要少得多。而新研究發現將自來水煮沸更能有效去毒有毒污染物。

水中常見的三種微塑膠是聚苯乙烯、聚乙烯和聚丙烯，這些化合物不會完全分解，它們最終會碎裂成病毒大小的奈米塑料，這使得它們嚴重破壞人體細胞機制，並穿過血腦屏障。最令人擔憂的是聚苯乙烯，它會引起腸道發炎並可能殺死紅血球。

最新發表在《美國國家科學院院刊》上的研究，研究人員將三種塑膠化合物放入硬水中，硬水是最常見的淡水，透過抽取地下水取得，含有大量碳酸鈣和鎂。研究將水煮沸 5 分鐘，然後冷卻，隨後重新測量奈米與微塑膠的水平，結果發現三種微塑膠水平降低 80% 以上。科學家估計，每天透過喝開水攝入的微塑膠比透過自來水攝取的量少兩到五倍，減輕人類對微塑膠接觸。

沸水還能殺死細菌和寄生蟲

煮沸硬水消除微塑膠的過程是當水煮沸時，水中的碳酸鈣會在微小塑膠周圍形成微小的團塊，將塑膠顆粒鎖在結構裡，塑膠封裝晶體會不斷積累，就像水垢沉積物，而煮沸後水中任何殘留晶體，都可用咖啡過濾器等日常家居用品輕鬆過濾掉，為去除水中微塑膠提供便捷方法。

研究結果顯示，每公升含 300 毫克碳酸鈣的硬水，高達 90% 微塑膠沸騰後可去除，即使碳酸鈣含量較少的軟水，煮沸也能消除約 25% 奈米和微塑膠。研究人員認為，這種簡單的沸水策略可淨化家庭自來水奈米和微塑膠，並有可能減少人類透過用水攝入這些污染物。沸水還有其他好處，如殺死細菌和寄生蟲及去除微量重金屬。

但科學家只研究三種最常見的塑膠聚合物，也沒有考慮 BPA、PFAS 和鄰苯二甲酸鹽等「增塑劑」，會對內分泌、循環系統、生殖系統造成嚴重破壞，目前還不清楚沸水是否會分解這些材料。此外，這種方法要需要硬水，或是添加碳酸鈣才能發揮作用。研究人員表示，由於塑膠顆粒與維持許多關鍵生物系統運作的化學信使非常相似，而且這些系統非常敏感，因此可能沒有安全的接觸水平。

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