千禧世代不生孩子 美專家稱15年後經濟嘗苦果

【文‧黃嬿】

千禧世代孩子數量沒有前幾代那麼多，人們不生孩子連伊隆‧馬斯克都認為這是人類大事。世界最聰明的人為何如此擔憂生育率，經濟學家表示，千禧世代少生孩子的影響可能比老化嬰兒潮世代的影響更嚴重，最可怕的後果可能 10~15 年後出現，即使 AI 技術飛快進步，嬰兒潮蕭條仍籠罩世界經濟的未來。

自工業革命以來大約 250 年間，世界人口和財富一起爆炸性成長，然本世紀末前，地球人口數量可能出現黑死病後首次下滑，根本原因不是死亡人數大增，而是出生人數下降。

2000 年世界生育率為每名婦女生育 2.7 個孩子，遠高於人口穩定的「更替率」2.1，現在是 2.3，且還在下降，GDP 最高 15 國生育率都低於更替率，包括美國和許多富裕國家，也包括中國和印度，這兩個國家都不富裕，但人口合計占全球人口三分之一以上。

不生孩子的千禧世代頂客族將本來花在育兒的錢拿去揮霍商品與服務，但經濟學家認為，這種支出不足以抵消人口減少拖累經濟程度，因嬰兒數量減少速度太快了。

▲ 聯合國預估世界人口 2086 年後下降。(Source：Macrotrends)

以美國為例，2022 年每千人出生數僅 11.1 人，比 1960 年紀錄下降 53%，自疫情後出生率下降趨勢特別嚴峻，2023 年出生率並沒有像專家預期回升。

以日本為例，1990 年代出生率與美國現在出生率相似，約十年後，經濟出現最低迷增長，勞動力減少，國內生產總值連續幾年負增長。專家估計，美國出生率下降可能每年拖累 GDP 1%~2%，幾十年後相當於美國成長率削減三分之一，消除 AI 生產力成長估計，最壞情況，GDP 成長可能會驟降 3%~4%。

▲ 日本出生率 1970 年代後大幅下降。(Source：Macrotrends)

最明顯問題就是經濟勞工數減少，人們會發現許多工作都找不到人。此外，全世界經濟都將面臨退休金衝擊，專家估計嬰兒潮世代將在 2029 年使美國經濟形成「高峰負擔」，屆時所有嬰兒潮世代都年滿 65 歲。

更悲觀的是，一旦已開發經濟體出生率下降，通常會一路下降。專家提到挽救出生率的政府支持政策，包括現金津貼等，至少有機會防止出生率再下降，但美國現在沒有支持育兒的計劃。此外，增加住房也有幫助，或可降低天價住房成本，但可能需幾十年才能達成足夠供應。最大問題仍是年輕世代育兒文化轉變，對他們而言，生養孩子再也不是人生課題，這種觀念很難扭轉。

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