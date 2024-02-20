老年人為何容易遭詐騙？研究：太依賴第一印象

【文‧黃嬿】

詐騙猖獗，受害者又以老年人居多，老年人遭到詐騙對生活的影響也最大。美國每年老年人因金融詐騙損失超過 280 億美元，其中近四分之三的錢是被認識的人騙走。一項新研究發現，老年人容易成為受害目標，原因是他們很難克服對人們可信度的第一印象。

針對美國老年人的犯罪率持續攀升，2022 年比 2021 年增加 84%。美國聯邦調查局經濟犯罪部門專家表示，去年針對老年人的加密貨幣相關投資詐騙就增加 350%，是所有年齡人口和所有詐騙類別中增幅最大的。

科學家想知道，為何老年人容易成為受害者，且損失的金額遠超過其他年齡的人，除了可能他們的儲蓄較多之外，研究人員找到其他關鍵因素。一項發表在《科學報告》，由佛羅里達大學科學家發表一項關於信任和決策心理學的新研究，他們找來 143 名平均年齡在 20 歲出頭的年輕人，以及 129 名平均年齡在 70~75 歲之間的老年人，全部來自英國。

研究人員請受試者進行一個簡單的賭博遊戲，目的是衡量個人對涉及風險和回報的決策的反應。過程中受試者必須從一副紙牌中選擇一組牌，獲得的積分越多，他們能賺的錢就越多，研究人員操縱這些牌組，有些牌組以大額賠付吸引玩家，但之後會損失更大，另一些會獲勝的牌組則提供更小幅但可預測的收益，這些牌組配有不同人的臉孔圖片，其中一些被評為值得信賴，另一些則被認為不值得信賴。

老年人沒辦法如年輕人那樣適應新的形勢

大多數年輕人和老年人剛開始都選擇選擇由值得信賴的面孔代表的卡片。但當他們發現，這些所謂看起來值得信賴的人代表的牌，最後會導致他們輸錢的時後，年輕人很快就學會，並嘗試換成另一副牌來減少損失。

但是老年人要更長的時間才意識到這個問題，研究人員發現，老年人沒辦法如年輕人那樣適應新的形勢，他們對第一印象的信任，已經掩蓋他們代表的紙牌其實並不好的事實。

研究人員表示，「年紀大的一個優勢就是生活經驗的累積，但在某些情況下，依賴以前的經驗可能會將我們推向錯誤的方向，導致做出錯誤的決定，即使我們認為自己知道可以信任誰，我們也必須保持警惕，關注某人的行為是否值得信任。」

另一項研究發現幾種容易被詐騙的人格特質，分別是順從權威人物、外向、樂觀理想主義者、願意取悅他人、自我控制能力差等等。FBI 專家也表示，網路犯罪已存在多年，但世界各地犯罪者所使用的犯罪方法的範圍和複雜性不斷擴大，要阻止這些騙子別無他法，知識就是力量。

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