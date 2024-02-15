外貌主義無所不在 研究：長相好看的人收入更高

【文‧黃嬿】

人天生不平等，可能因為基因遺傳也可能是財富繼承的差異導致，有些人含金湯匙出生，有些人出生在溫飽都有困難的家庭，這些先天條件對一個人會造成終生如影隨形的影響。現在研究發現，一個人的外表對成功的影響也比我們意識到的更大，如果繼承到父母那邊好看的外貌，成年後會賺更多錢。

美國國家經濟研究局發布一份題為「有魅力的父母，富有的孩子」研究顯示，具有好看長相的父母，他們的孩子比相貌平庸的孩子收入更高。該論文追蹤美國和中國，以及全球億萬富翁中父母及子女的外表吸引力與子女的收入。父母和孩子的吸引力是由其他人評估，不是透過例如臉部對稱性等測量來確定。

研究作者之一是德州大學奧斯汀分校經濟學家 Daniel Hamermesh，他十多年來一直在研究美貌與成功之間的關聯。這項研究發現，父母外表吸引力排名每高於平均一個標準差，孩子的年收入就會增加 2,300 美元。作者指出，漂亮的外表就像房地產或儲蓄一樣，可以成為他們自己的繼承資產，還能提高幾代的收入。

作者表示，父母長得好看，子女也會好看，外表有吸引力的人比沒有吸引力的人更有可能被雇用、獲得更高的薪酬，甚至還能協商出更好的貸款條件。也有可能是如果父母長得好看，代表他們成功機率也比較高，孩子在成長過程中可以從父母那邊得到更多資源。

這項研究強調外表與財富的確有正向關係。去年在《社會科學季刊》發表的研究也有類似結果，這項研究為期 20 年，對 11,583 名美國人追蹤發現，相貌俊美的男性比同樣有吸引力的女性，更有可能獲得更好的工作並賺更多的錢。

研究團隊評估一個人 15 歲時的身體吸引力，二十年後當參與者年滿 35 歲時，研究人員查看他們最新的社會經濟數據。結果發現，在財富階梯上進步最快的人，多半是一開始就被認為非常有吸引力的男人。

教育、職業和收入是衡量社會流動性的三項指標

該報告聲稱，長得好看的男性的收入比同齡人高出 20~25%。一位花 30 年研究這個問題的權威專家表示，有魅力的男性收入更高的原因之一，可能可以追溯到一種由古自今不變的事實，即長相好的人代表更健康。

研究人員進一步宣稱，教育、職業和收入是衡量社會流動性的三項指標，現在證實外表有吸引力的男性，也比一般男性更有可能具有社會流動性。《經濟學與人類生物學期刊》2011 年發表的一項研究發現，美國女性平均體重每增加 6 磅，她的時薪就會下降 2%。

Daniel Hamermesh 坦言，外表影響一切，從學校表現到長大後的收入與晉升機會，幾乎影響整個生命週期。作者也承認，外表決定一切等同另一種歧視，稱這些發現「非常令人沮喪」。

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