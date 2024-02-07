飛蛾趨光不是因為光有吸引力 事實上牠們感到無比混亂

【文‧Emmastein】

夜晚降臨，大大小小昆蟲繞著人造光源群魔亂舞，我們總以為這些昆蟲被光線吸引，事實上牠們被燈光困住了。一項新研究以高速攝影機捕捉昆蟲快速瘋狂的飛行軌跡，發現與預期行為相反，昆蟲其實背對著光源飛行導致方向感混亂，進而開始繞著燈光打轉或向地面俯衝。

夜晚的街燈、火焰周圍總聚集著飛蛾與其他昆蟲，導致牠們常被誤認具有趨光性，這是一種認知偏差。雖然飛蛾行為表現得像趨光，但真相是人造光（火把、電燈等）光線與自然光（陽光、月光、星光）不同，前者呈放射狀，後者接近平行光，昆蟲在自然狀態下透過維持與平行光的夾角修正自身直線飛行路線，但人造光源呈放射狀，干擾了昆蟲判斷，於是牠們開始表現出螺旋狀飛行。

正如飛行員駕駛飛機加速時有無數工具輔助確認哪個方向為上，飛行中的昆蟲也會背對天空光線以讓腳維持指向地面，但這種習慣遇到人造光源後就變成糟糕的導航系統。牠們以為是人造光是「天空」，然而人造光放射狀的光線使牠們陷入試圖保持方向的疲憊無限循環，偶爾還會直接撞到光源。

（首圖來源：pixabay）

倫敦帝國學院昆蟲學家 Samuel Fabian 團隊利用高速紅外線攝影機，追蹤人造光如何影響 477 種昆蟲飛行，觀察到野生昆蟲在燈周圍無休止盤旋，有些則以陡峭爬升方式向上飛，直到無法飛得更高；當光源指向上方，有些人翻身朝地面飛去，而飛行過程昆蟲始終保持背向燈光，進行垂直於光源的飛行，在實驗室觀察的蛾和蜻蜓也如此。

一旦昆蟲被光源困住，除非有風將牠們吹離才能逃脫。至於為什麼昆蟲這些古老物種會依賴另牠們變得如此脆弱的反應？這可能與牠們的身體較小有關。

大型動物可透過加速度或感覺器官直接感知重力，比如人類使用內耳前庭系統來調節平衡感，讓我們清楚知道哪條路是向下的。但昆蟲的感覺結構很小，當牠們快速飛行時重力感應變得不可靠，更容易混淆下降方向，於是牠們將賭注都押在天空亮度上，即使在夜晚，牠們也需要靠天空來辨別哪條路是「向上」的。

好消息是，團隊研究指出最糟糕的光線是向上照射或裸露燈泡，若能調整光線方向或稍微覆蓋光線，昆蟲便比較不會被困住。團隊也正在思考淺色、暖色調燈光對昆蟲是否有不同效果，這項研究對於幫助昆蟲擺脫人造燈光陷阱非常重要。

新論文發表在《自然通訊》（Nature Communications）期刊。