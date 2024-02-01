如何避免被AI取代 專家：增強溝通與擁抱 AI 工具

【文‧黃嬿】

前兩年，科技業因為誤判形勢而大舉裁員，今年，是為了 AI 而裁員。專家認為，裁員可能成為矽谷向 AI 轉型的新常態，其他產業也會陸續接收 AI 衝擊波，引發大範圍的人力資源變動。

根據追蹤科技業員工動態的網站 layoffs.fyi 數據，去年科技業總共失去 26 萬個工作機會。今年至今只四個星期，已有 93 家公司裁員 24,584 人。如 1 月 Google 就裁掉多個部門的員工，包括廣告銷售、搜尋、購物、地圖、政策、核心工程和 YouTube 團隊。Google 也說，理由是需更專注投資 AI 在內的新優先事項。

儘管今年開始科技業裁員來勢洶洶，但是專家指出，大部分大規模裁員都已經過去，現在看到的裁員，是源自大型科技公司正在重新定位，專注增加 AI 的資源投入，同時減少非戰略行動。此外，企業也可能效仿競爭對手宣布裁員，尋求華爾街或認可穩健支出的風險資本家的認同。

Layoffs.fyi 估計，今年大約 20% 的失業是由 AI 和與之相關的重組所造成。專家認為，矽谷的裁員只是一個開始，利用 AI 改善業務營運的浪潮，將影響每個國家的每個行業，科技業只是率先反映這股趨勢。

增加曝光度與學習

AI 最先威脅的將是初級工作。普華永道英國公司主席建議，AI 凸顯人類員工面對面交流的重要，如果年輕員工想要獲得晉升，就應該更頻繁的出現在辦公室。

另外哈佛也建議，AI 不會取代人類員工，而是會使用 AI 的員工取代不會使用 AI 的員工。許多人認為數位原生代 Z 世代，會比老一輩更願意在工作中採用 AI 來提高生產力。然而，最近的一項研究顯示事實可能恰恰相反。安永與第三方研究小組合作，對 1 千名不同年齡層的全職和兼職美國人進行調查。結果顯示，美國老年員工似乎比年輕人更願意使用 AI。

當被問及誰在工作中最常使用該技術時，74% 的千禧世代受訪者和 70% 的 X 世代受訪者表示，他們在工作中使用過 OpenAI 的 ChatGPT 等工具。但 Z 世代受訪者卻是另一回事。1997 年至 2005 年間出生的美國人中，只有 63% 表示他們在工作中使用過 AI。

工作成效還需時間證明

X 世代可能會覺得更有必要學習如何在工作中使用 AI 來跟上快速變化，克服任何技術挑戰。同時，Z 世代的日常生活中伴隨 GPS 等科技工具長大，對科技抱有很高的期望，但是當他們發現，科技無法為他們服務時，他們可能會更快放棄這些工具。

目前還不清楚 AI 是否能讓員工在工作場所做得更好。一些研究發現生成式 AI 可以節省工作時間，但波士頓顧問集團的新研究發現，使用 ChatGPT 可能會讓員工表現更差，因為一些員工只相信 AI 聊天機器人的輸出，而不檢查錯誤。當科技業大舉擁抱 AI 會帶來什麼樣的結果，可能只能等待時間來證明，但現在要在 AI 鋪天蓋地之前保住飯碗，可能需要採取行動，讓自己看起來比 AI 更可靠。

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