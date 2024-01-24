用螢光與奈米技術 讓「組織焊接」技術更安全迅速

【文‧Daisy Chuang】

我們以焊接技術來接合金屬，那我們可以焊接傷口嗎？瑞士科學家提出新的傷口閉合方法便是如此，把凝膠塗在傷口邊緣，最後用雷射加熱即可。迅速又安全，雖然畫面看起來有點可怕。

取決於傷口嚴重程度跟醫師判斷，敷料、縫線和 U 型釘等有許多方法可以讓傷口閉合，但像是縫線和 U 型釘還是會破壞附近的組織，也可能會有滲液、分泌物問題。因此瑞士聯邦材料科學與技術研究院（Empa）和蘇黎世聯邦理工學院（ETH）科學家研究另一種傷口閉合方法：「組織焊接（tissue soldering）」。

概念是這樣子的，用雷射熱量讓糊劑聚合與組織中的膠原蛋白結合，形成靈活且有彈性的防水密封層，可以讓傷口維持閉合直到癒合。團隊認為，該過程比縫合或釘針更快更溫和，發炎機率更低也不容易留疤，並提供更好的感染預防。

可是如果糊劑沒有加熱到適當的溫度，可能會出現併發症；如果溫度太低，就無法與組織黏合，太熱又會灼傷身體。

為了解決這個問題，科學家團隊用白蛋白開發出焊膏 iSolder（智慧焊料），含有氮化鈦和釩酸鉍奈米顆粒，前者可將雷射轉為熱，而後者在加熱到精確溫度時會發光。因此只要把一片 iSolder 膠糊塗在傷口上，之後再用雷射照射，只要達到正確的溫度就會發光，這樣就可以避免任何過熱過冷風險，醫生只需要不斷施加雷射，直到焊膏發光後停止就行。

團隊也透過該技術，成功以組織焊接閉合小豬小腸、尿道、輸卵管和腎靜脈的傷口，除此之外，團隊也發現紅外光可以做為雷射光束的更安全的替代品。

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