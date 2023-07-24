快訊

吃不到了！全台第6名炒飯 「艋舺阿龍炒飯」老闆曝近況

網傳恐嚇訂單！提供運費及槍枝要外送員到立委林淑芬服務處開槍 男致電稱惡作劇

狐狸從窗外發出「千年老妖奸笑」 超魔性音頻驚呆網友：感覺陽氣要被吸光

《紐時》觀察中東50°C日常 日出後就是地獄

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Flickr/Ken Doerr CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/Ken Doerr CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

美國亞利桑那州鳳凰城連續 19 天熱到 43°C、中國新疆創 52.2°C 全國史上最高氣溫紀錄、羅馬熱到 41.8°C、薩丁尼亞島 45°C。這還是人類能忍受的溫度，伊朗波斯灣國際機場熱到史無前例的 66.7°C。《紐約時報》記者走訪伊拉克與科威特，告訴讀者地球的未來是什麼樣子。

現在地球讓籠罩四個滯留高壓，集中在美國南部、北大西洋、北非、中東和南亞，高壓防止冷空氣進入，是導致最近北半球大規模熱浪的直接原因，除了熱浪，熱高壓還會加劇野火、乾旱和其他與熱有關的天氣災害。過去幾十年，波斯灣國家的變暖速度幾乎是全球平均水平的兩倍，並且超過世界許多其他地區。《紐約時報》記者走訪兩個已經因氣候變化而改變的城市，他們發現在這些極端溫度下，正常生活是不可能的。

第一個城市是伊拉克南部城市巴士拉，在那裡 50°C 高溫不是短期熱浪，長期熱壓力導致的受傷、患病人數大增，醫院爆滿，採訪的一家醫院急診室一天白天就有兩百名高溫病患。

為了避免白天的高溫，當地建築工人凌晨 4 點剛過就開始工作，早上 7 點多就轉向室內工作，上午 9 點就下班。雖然在半夜就開始工作，但天氣仍然很濕熱，疲憊會縮短工作日的時間，降低生產力並減少收入。很多工作者無法選擇工作時間，譬如垃圾清潔員因高溫倒下的人很多，所有人都脫水了。

不只海灣國家，極端高溫正在改變全球各地的生活，包括巴基斯坦、印度、突尼西亞 、墨西哥、中國中部和其他地區，這些地方許多人都是低收入族群，他們沒有應對炎熱氣候的彈性資源。

科威特人生活轉向室內

但即使是富裕國家，面對超出人類忍耐極限的高溫，也在努力適應。譬如擁有龐大石油收入的科威特，戶外勞動工作多半由弱勢移民承擔，科威特人大部分人都能過的高水平生活，在炎熱高溫下，大多數科威特人避免外出，主要活動都在室內進行，購物商場、健身房等等，而戶外幾乎所有地方都空無一人。久而久之，雖然科威特是個陽光充足的國家，但許多科威特人缺乏維生素 D，許多人還超重。

室內生活不是沒有代價的，報導訪問一名科威特大學環境科學助理教授，他必須在日出之前出門遛狗，直言「日出之後的一切都是地獄」，他曾在美國俄勒岡州住了 13 年，懷念當時所有人在戶外散步、釣魚和享受大自然的時光。

報導對比兩個氣候相似但生活水平差距很大的國家，下了兩個結論，一是面對高溫的適應能力差異會導致截然不同的後果；另外一個事實是，雖然富裕國家的人可以躲在冷氣房持續過著正常生活，但沒有人能夠完全擺脫這種極端高溫。

哈佛大學科學家預測，到 2050 年，世界上近一半的人可能生活在至少一個月處於危險高溫水平的地區，屆時許多城市的夏季可能會與伊拉克與科威特相似，如科學家預計 2050 年巴黎夏季就會看到 50°C 高溫，不禁讓人反思，當地球大部分地區都熱到這種程度，未來這個地方還能當家嗎？

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

延伸閱讀

穿越險惡叢林 拉美「達連隘口」成偷渡客地獄

新明市場攤販交通亂象如行人地獄 桃議長提方案促雙贏

林哲熹闖「地獄」 金馬女配詮釋殿主被交代：玩就好！

69歲運將撞死新婚人妻 百萬網紅Cheap：讓行人地獄在這代終結

相關新聞

《紐時》觀察中東50°C日常 日出後就是地獄

美國亞利桑那州鳳凰城連續 19 天熱到 43°C、中國新疆創 52.2°C 全國史上最高氣溫紀錄、羅馬熱到 41.8°C、薩丁尼亞島 45°C。這還是人類能忍受的溫度，伊朗波斯灣國際機場熱到史無前例的 66.7°C。《紐約時報》記者走訪伊拉克與科威特，告訴讀者地球的未來是什麼樣子。

不是運氣好而已！《自然》研究發現抗新冠的基因王牌

新冠病毒沒有遠離，而是全球大部分人已經以不同程度的症狀，換來病毒的識別能力，雖然病毒將以相對溫和的狀態與人類共存，但新冠對高風險人群而言仍然是隱形殺手，因此科學家仍然對疫情發生時那些無症狀感染者非常好奇。最近《自然》期刊研究首次證明，這些人不是運氣好，而是可能有一張基因王牌。

溫室氣體排放無法回頭 研究：人類將仰賴冷氣度日

目前冷氣與電風扇合計占全球用電量的一成，隨著地球愈來愈熱，人類將仰賴冷氣度日。研究發現歐洲與印度將大幅依賴冷氣，到 2050 年氣溫升高 2°C~3°C 下使用冷氣應付氣溫上升風險，可能導致歐洲二氧化碳排放量增加 1千多萬噸，印度二氧化碳排放量增加增長四倍至 1.2 億噸。

暖化讓人變笨 研究：大腦從 1.7 萬年前開始萎縮

隨著氣候變化，物種進化會改變生理結構以適應氣候，但不一定往好方向發展。科學家對 5 萬年來氣候紀錄和人類遺骸分析發現適應性反應，人類大腦體積在減少，可能是由約 15,000 年前人類受氣溫升高這種環境壓力影響。

像孩子一樣學習 研究：年長者腦力回春相當大學生

人類認知能力成年後開始穩定，30 幾歲後開始下降，如大腦處理速度，即某人執行腦力任務的速度會開始變慢，到 60 歲後下降更明顯，一般認為這是正常的衰老過程，但其實不一定正確。新研究發現，老年人參與類似大學有系統的課程，大腦認知能力不但回春，甚至課程結束後腦力進一步提升。

接觸綠色空間降低生物年齡 研究：延長壽命2.5年

人類本屬自然，當自然被剝奪，壓力來襲時沒有緩衝空間，人們更容易心理生病。自然環境對身心健康很有益，最近刊登於同行評審期刊《Science Advances》研究發現，如果長期接觸綠色植物，平均壽命可能延長 2.5 年。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦