《紐時》觀察中東50°C日常 日出後就是地獄

【文‧黃嬿】

美國亞利桑那州鳳凰城連續 19 天熱到 43°C、中國新疆創 52.2°C 全國史上最高氣溫紀錄、羅馬熱到 41.8°C、薩丁尼亞島 45°C。這還是人類能忍受的溫度，伊朗波斯灣國際機場熱到史無前例的 66.7°C。《紐約時報》記者走訪伊拉克與科威特，告訴讀者地球的未來是什麼樣子。

現在地球讓籠罩四個滯留高壓，集中在美國南部、北大西洋、北非、中東和南亞，高壓防止冷空氣進入，是導致最近北半球大規模熱浪的直接原因，除了熱浪，熱高壓還會加劇野火、乾旱和其他與熱有關的天氣災害。過去幾十年，波斯灣國家的變暖速度幾乎是全球平均水平的兩倍，並且超過世界許多其他地區。《紐約時報》記者走訪兩個已經因氣候變化而改變的城市，他們發現在這些極端溫度下，正常生活是不可能的。

第一個城市是伊拉克南部城市巴士拉，在那裡 50°C 高溫不是短期熱浪，長期熱壓力導致的受傷、患病人數大增，醫院爆滿，採訪的一家醫院急診室一天白天就有兩百名高溫病患。

為了避免白天的高溫，當地建築工人凌晨 4 點剛過就開始工作，早上 7 點多就轉向室內工作，上午 9 點就下班。雖然在半夜就開始工作，但天氣仍然很濕熱，疲憊會縮短工作日的時間，降低生產力並減少收入。很多工作者無法選擇工作時間，譬如垃圾清潔員因高溫倒下的人很多，所有人都脫水了。

不只海灣國家，極端高溫正在改變全球各地的生活，包括巴基斯坦、印度、突尼西亞 、墨西哥、中國中部和其他地區，這些地方許多人都是低收入族群，他們沒有應對炎熱氣候的彈性資源。

科威特人生活轉向室內

但即使是富裕國家，面對超出人類忍耐極限的高溫，也在努力適應。譬如擁有龐大石油收入的科威特，戶外勞動工作多半由弱勢移民承擔，科威特人大部分人都能過的高水平生活，在炎熱高溫下，大多數科威特人避免外出，主要活動都在室內進行，購物商場、健身房等等，而戶外幾乎所有地方都空無一人。久而久之，雖然科威特是個陽光充足的國家，但許多科威特人缺乏維生素 D，許多人還超重。

室內生活不是沒有代價的，報導訪問一名科威特大學環境科學助理教授，他必須在日出之前出門遛狗，直言「日出之後的一切都是地獄」，他曾在美國俄勒岡州住了 13 年，懷念當時所有人在戶外散步、釣魚和享受大自然的時光。

報導對比兩個氣候相似但生活水平差距很大的國家，下了兩個結論，一是面對高溫的適應能力差異會導致截然不同的後果；另外一個事實是，雖然富裕國家的人可以躲在冷氣房持續過著正常生活，但沒有人能夠完全擺脫這種極端高溫。

哈佛大學科學家預測，到 2050 年，世界上近一半的人可能生活在至少一個月處於危險高溫水平的地區，屆時許多城市的夏季可能會與伊拉克與科威特相似，如科學家預計 2050 年巴黎夏季就會看到 50°C 高溫，不禁讓人反思，當地球大部分地區都熱到這種程度，未來這個地方還能當家嗎？

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