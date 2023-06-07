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疫情封鎖不只忘了時間 記憶力喪失宛如坐牢

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Pixabay)
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【文‧黃嬿】

一個人對時間的認知，仰賴事件、情緒等各種線索，新冠疫情期間許多人時間認知發生扭曲，對時間快慢感不再準確。最近研究發現，疫情封鎖政策對記憶力的影響如坐牢。

COVID-19 封鎖導致人們忘記時間，許多人時間流逝感發生變化，不知道現在星期幾，有些人感覺時間更快或變慢。去年發表於《心理創傷：理論、研究、實踐和政策》期刊的研究記錄精神病學文獻稱為「時間崩解」經歷，疫情最初六個月非常普遍。研究員還發現與疫情相關壓力，如每天看媒體報導、學校停課、城市封鎖和經濟困難，都是時間認知扭曲的因素。

蘇格蘭研究人員發表於《PLOS One》期刊的研究發現，人們記不得 2021 年封鎖期間的事。蘇格蘭阿伯丁大學研究團隊要求 277 名參與者配對 2016~2022 年事件與年份，包括英國皇室與英國脫歐等重大新聞，接著讓受試者做心理健康調查。

結果發現，雖然愈久的事記憶愈模糊，但很明顯人們也記不得 2021 年發生什麼事，某些受訪者將 2021 年事件記成更久以前。研究調查時間是 2022 年中。

疫情最嚴重時封鎖讓人們幾乎喪失這段期間的事件，與監獄囚犯研究結果類似。由於缺乏各種幫助記憶的座標事件，囚犯很難記住時間和日期，疫情封鎖期沒有生日、聚會、體育比賽等有意義事件，人們等於坐牢。

西班牙極限運動家 Beatriz Flamini 的洞穴獨居 500 天實驗也出現時間認知扭曲的經驗，她 2021 11 21 日進入洞穴，帶著兩台 GoPro 相機、60 本書和 1,000 公升水和食物，她不知道當下時間，只藉運動保持健康，畫畫、織毛線帽、閱讀打發時間。500 天後結束實驗，她說約兩個月後她就忘記時間存在，根本沒有感覺時間更快或更慢，就像停滯沒有流動。

這是與世隔絕對人類身心影響的實驗，她在洞穴時也接受心理學家、洞穴學家和其他科學家從非接觸距離監測，BBC 稱這實驗可能創世界紀錄。

蘇格蘭研究員表示，人生風景如果沒有清晰可辨事物，就很難將時間與事物連起來，疫情期間的限制使我們的時間景觀變貧乏，影響對時間的看法，雖然可以回憶事件發生，但不會記得是什麼時候產生。現代社會資訊量爆炸且瞬息萬變，人時常處於多巴胺不足的焦慮狀態，總覺得時間過得特別快，或許暫時失去時間感也不是壞事。

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