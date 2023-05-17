飲食、運動偏好都來自基因 冰島科學家：基因影響比預期更廣

【文‧黃嬿】

冰島有世界最大的基因資料庫，讓冰島科學家分析與基因有關的遺傳疾病風險，後來科學家也利用基因庫研究基因影響的行為與偏好。基因社會學領域愈來愈受重視，現年 73 歲的冰島神經學家 Stefánsson 相信，人類從父母繼承的複雜 DNA 混合物，以及偶然獲得約 70 個自發基因突變，對人一生影響範圍比預期更大。

美國行為遺傳學家 Kathryn Paige Harden 認同基因決定論，他說雖然 DNA 不是命運，但確實可說明我們會成為什麼樣的人，以及取得什麼成就。當研究一群同城市出生的人資料，然後在他們 40 歲前定期調查時，發現攜帶某些基因變異的人，兒童時期更早達發展基準，青少年時期有更高抱負，成年後接受更多教育，擁有更多有聲望工作，賺取更高的收入，與更富裕的夥伴合作，社會和地域更具流動性，更有效管理錢財，積累更多資產。他稱「基因可影響未來」。

1996 年創立冰島生物製藥公司 deCODE genetics 的冰島科學家 Kári Stefánsson 也相信基因決定論。他說日常生活許多行為部分是由基因驅動，包括味覺感受器細微基因調整差異，影響一人喜歡茶或咖啡。遺傳學也決定是否喜歡運動，喜歡團隊運動或單獨運動。基因也會影響終生興趣。15 年前針對 2 千名英國成年人的調查，只看一個人族譜和祖先喜歡的消遣，就可看出後代對某類活動是否有強烈興趣。

Stefánsson 表示，英國研究發表後十年內，許多人都發現父母或祖父母最喜歡的消遣，他們成年後突然有莫名其妙的吸引力。deCODE 科學家也發現特定基因變異決定是否喜歡填字遊戲。不過他強調，喜歡玩填字遊戲不代表擅長。

甚至婚姻也受基因影響。他認為是催產素作用，這種荷爾蒙可促進親密關係，使伴侶感覺更親近。研究發現，當婚姻至少有一個伴侶有某種基因變異，這種基因變異會增加催產素活性，就不太可能表現出稱為焦慮依戀的心理症狀。焦慮依戀是關係不安全感，容易導致關係破裂。

基因決定自然偏好

肥胖也是遺傳，食物偏好遺傳變異可影響喜歡水果、蔬菜還是高熱量、高脂肪食物。義大利科學家也認為肥胖應視為疾病，需藥物治療而不是飲食干預。

會不會成為企業家也是基因決定，其他研究發現個人創業傾向的 35%~50% 來自遺傳，科學家也找到與企業家精神特徵相關的基因變異，包括 DRD4 基因、5-HTTLPR 基因、MAOA 基因，主要影響人格特質和風險承受能力。

基因決定自然偏好，但美國精神病學專家 Danielle Dick 認為，遺傳學可能對人生道路產生最重要影響的地方是性格特徵。人格多數面向如外向或內向、盡責、隨和、衝動，甚至創造力都與遺傳成分有關，簡單來說，基因會影響大腦形成方式，接著影響一個人思考和與世界互動的方式。

然而不能忽視環境因素。專家認為，DNA 不是命運，人類發展源於繼承基因與環境複雜的相互作用，是先天與後天相結合造就人類。科學家才剛開始了解相互作用如何運作，單用遺傳學當分類機制這想法很可怕。

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