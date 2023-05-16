重大壓力事件會加速衰老 但可逆轉挑戰傳統觀念

【文‧黃嬿】

每個人都會變老，但明明年紀相同，有些人似乎比其他人老更快，科學家已知催人老的一大因素是壓力。最近發表於《細胞代謝》的研究首次發現，重大手術、懷孕或 COVID-19 重病等壓力事件會增加生理年齡，但當壓力消失，壓力引起的快速衰老可逆轉。

科學家認為，生物體生物學年齡會穩步增加，但現在很清楚，生物學年齡與實際年齡沒有必然關係，個體生物學可能比實際年齡老或年輕。此外，越來越多動物模型和人類證據顯示，生物學年齡受疾病、藥物治療、生活方式改變和環境暴露等影響。

雖然科學家普遍承認生物年齡至少某種程度可塑，但在整個生命過程經歷可逆變化的程度，以及引發此類變化的事件仍未知。美國布萊根婦女醫院 (BWH) 研究團隊分析細胞 DNA 甲基化程度，測量人類和老鼠面對各種壓力刺激時生理年齡變化。

壓力事件包括懷孕、重大手術、COVID-19 嚴重患者。結果發現，外傷患者急診手術後生理年齡會急劇增加，但可逆轉，手術後幾天內恢復至基線。同樣孕婦衰老最高點是分娩，但產後會以不同速度和幅度恢復。名為 tocilizumab 的免疫抑製藥物可讓 COVID-19 患者生理年齡加速恢復。

研究人員表示，嚴重壓力的確會急速增加生理年齡，但如果壓力是暫時的，生物衰老跡像可逆轉，挑戰生物年齡只能增加觀念，透過這項發現，可能研發出減緩甚至部分逆轉生物年齡的干預措施。

發現有效干預措施前，自我情緒調節與控制證實有效。2021 年 DNA 甲基化程度研究發現，即使相似壓力下，有更佳情緒調節和更高度自我控制的人也不會加速衰老。

今年哥倫比亞大學研究人員白髮研究也發現，壓力會讓頭髮提早變白，如果消除壓力，頭髮還能恢復原來顏色，證明人類衰老不是線性固定的過程，而可暫時停止甚至逆轉。研究人員據壓力量表與白髮過程分析「某人去度假，頭上五根頭髮就會在假期期間恢復黑色。」代表當壓力解除時，部分毛髮可恢復色素沉澱。

衰老可逆轉的結果挑戰傳統衰老觀點，生理年齡是種可預測發病率和死亡率風險增加的分子變化，因此找到幫助身體從壓力恢復的方法，也能延長壽命。

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