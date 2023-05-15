讓人聞起來像朵花 研究：常被蚊子咬可能是因為肥皂香氣

【文‧黃嬿】

為什麼有人特別吸引蚊子，有很多解釋。最近科學家發現，有種吸引蚊子的媒介可能是肥皂。科學家表示，蚊子不吸血時，會用植物花蜜補充糖分，人類肥皂香味就像早上醒來聞到既像咖啡又像鬆餅的味道，非常吸引人。肥皂選擇可部分解釋為什麼有些人是蚊子磁鐵，另一些人很少被咬。

一個人的氣味是 350 多種化學物質的獨特組合，某些是身體產生，另一些是生活在身上和體內的細菌產生。每人都有相同化學物質，只是比例不同，有些人對蚊子更有吸引力。維吉尼雅理工大學生物化學家和遺傳學家 Clément Vinauger 說法，約 20% 的人為一地約 80% 蚊媒疾病傳播者。有些人就是特別容易被咬，科學家想了解到底是什麼原因。

其他研究發現，體味化學物質會吸引蚊子。懷孕或生病會改變化學比例並改變吸引力，喝啤酒或運動也會，香水、肥皂和乳液也發揮一定作用。但目前沒有太多研究針對人類使用的各種芳香劑。研究人員認為，雌性蚊子以血液為食，但與雄性蚊子一樣也以花蜜為食，因此肥皂常見氣味可能會吸引牠們。

研究人員找來四名志願者，分別使用四種肥皂，要求洗一隻手，另一隻手不洗，然後雙臂戴上尼龍袖套 1 小時，之後研究人員取下沾染氣味的袖子，個別放在杯子裡，然後把杯子放入裝滿埃及斑蚊的網籠。科學家使用袖套測試，目的是要排除呼氣的二氧化碳影響，因蚊子會被二氧化碳吸引。

研究團隊確定四種對蚊子更具吸引力的化學物質，以及三種能驅趕蚊子的化學物質，但除了椰子，所有化學氣味與蚊子偏好的關聯性都很弱且不確定，包括已知的驅蚊劑檸檬烯與萜烯都沒有發揮作用。科學家認為，椰子油是種天然驅蚊劑，實驗證實蚊子真的不喜歡椰子味產品。

人們喜歡用花卉或植物氣味化學物質為肥皂增香，但蚊子也會以植物散發的揮發物尋找可食植物，並從花蜜取得糖分，研究人員表示，「當我們使用香水類產品，也是模糊人與植物間的界限。」

科學家下一步計劃探索肥皂如何長時間影響蚊子偏好，譬如早上洗澡到晚上是否還有影響。研究刊登於《iScience》期刊。

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