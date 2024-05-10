彰化限制現職公幼教師報名甄選挨批涉違憲 教育處：有前例

彰化縣113學年度國民小學暨公立幼兒園教師聯合甄選，將招考276名國小和公幼正式教師，規定縣內現職教師不得報名，部分公幼教師認為甄選限制報名剝奪人民參加公職考試的權利，涉嫌違憲，且奇怪的是不讓縣內現職公幼教師報名，卻沒規定縣外現場公幼教師不能報考，很不合理。

縣政府教育處今表示，限制現職老師報名教師甄試非彰化縣獨創，希望名額留給非現職教師，台南、屏東有前例可循，過去沒聽說現職教師覺得不合理，也沒違憲之虞，報名截止不會變更。

一名幼教教師指出，彰化縣國民小學教師及幼兒園教師甄選介聘委員會，採包裹式討論報名資格，同時限制國小和現職公幼教師報名，非個別條列限制，致使公教教師代表無法「拆彈」，因國小教師有縣內介聘的調動機會，公幼教師沒縣內介聘，偏鄉教師無法調往距離住家較近的學校，甄選限制等於關閉藉由甄選返鄉之路。

這名幼教教師表示，憲法保障人民報考公職的權利，各類現職公務人員可以參加公職考試，縣政府規定縣內現職公幼教師不得報名甄選，「立即取消應試、錄取資格。」無異違憲，不能因為別的縣市做錯，彰化縣跟著做錯還理直氣壯；奇怪的是只限制縣內現職公幼教師（含今年外縣市介聘到彰化縣服務的教師），沒限制外縣市現職公幼教師報考，若要保障非現場教師權益，應一視同仁都限制。

彰化縣國民小學教師及幼兒園教師聯合甄選，網路報名和繳費都在4月23日截止，6月2日初試，6月6日複試報名，6月16日複試考試，相關訊息已在甄選官網公告。