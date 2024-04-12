英國泰德美術館移展高雄 一覽畢卡索、安迪沃荷作品

國際譽為「年度必看展覽」的英國倫敦泰德現代美術館大展《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》，今年6月29日起至11月17日將在高雄美術館展出，作品有畢卡索、安迪沃荷、多蘿西亞蘭格等經典作品，高雄是該展唯一在國外選擇展出城市，共34館內藏品，與國巨基金會21件作品聯合展出，一次綜覽教科書等級大師鉅作。

泰德美術館《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》作品包括畢卡索〈哭泣的女人〉、多蘿西亞．蘭格〈移工母親〉、安迪．沃荷〈自畫像〉、大衛．霍克尼〈藝術家肖像（泳池與兩個人像）〉、傑夫．沃爾〈突如其來的一陣風（借鑒鑑葛飾北齋）〉以及安德烈亞斯．古爾斯基〈巴黎，蒙帕納斯〉等，被國際媒體評為年度必看展覽。

該展同時也是泰德美術館歷年展期最長的特展，4月下旬於倫敦閉展後，作品將啟程巡迴，臺灣是目前國際獨家唯一一站，是高雄繼2018年《裸：泰德美術館典藏大展》後二度與泰德美術館合作；全球前四大現當代藝術收藏機構－國巨基金會也同意配合此展，出借基金會珍藏作品，使展覽得以完整呈現。

高美館今日舉辦記者會，文化局長王文翠指出，《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》對於今年成立滿30週年的高美館意義重大，特別優惠1994年（民國83年）出生的30歲民眾於今年內入館皆免門票；陳其邁於更加碼宣布，全國30歲青年在特展《期間，亦可憑身分證不限次數免費參觀。