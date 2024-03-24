「摩登生活」北美館開展 萬年大樓竟是台灣現代化先鋒

承載無數人青春回憶的萬年商業大樓，面臨都更的南機場公寓，當年興建時可是台灣最摩登的時尚地標、以及最現代化的集合式公寓。「摩登生活：台灣建築1949–1983」昨天開展，在3名建築學者吳光庭、王俊雄和王增榮的研究策畫下，帶領觀眾走進時光隧道，回到這些老建築最光彩燦爛的時代，展現台灣在二戰後社會與文化的多元面貌。

北美館2021年推動「北美館藝術園區擴建計畫」之際，同時展開「二戰後至1980年代的台灣建築」專題研究，今年終以展覽的方式全面呈現研究成果，展覽由六個子題展開，包含「美援」、「中國復古」、「中國現代」、「在地現代」、「非典型」以及「新生活」。

北美館館長王俊傑表示，以建築作為台灣1949年至1983年的觀景窗，並不僅在於探討建築形式與建築史，而是從當代的角度，探討追尋現代化的過程中，對於主體性、何謂理想的現代生活想像及其對我們的影響。「摩登生活」企圖提出建築展覽的不同可能，並期待觸發更多議題的討論。

吳光庭指出，二戰結束後台灣面臨政權轉變， 1949年底國民政府來台，將不同的建築工法與觀念、生活方式一併帶來，對當時受日本殖民文化影響的生活方式產生影響。此展的「序曲」以北美館典藏的鄧南光「戰後在台日人拍賣家當」攝影作品，與承襲日治時期折衷洋、和、台傳統的「茶金」原型姜阿新洋樓模型揭開序幕，帶領觀眾進入戰後多元文化並存的時代氛圍。

台灣在1950年代興建公共住宅、鼓勵民間投資興建公寓住宅，王俊雄表示，當時政府希望透過現代化的住宅將民眾引向美好理想的現代生活。「新生活」展區展示中興新村的配置模型，拔地而起的南機場公寓、林肯大廈舊照片，不論是當時從地面邁向高層化公寓的垂直居住經驗、考量生活機能的公共設施，或是首創將廚房和浴廁納入室內的配置，皆展現對現代生活美好願景的期待與實踐。

如今被形容為「天龍國貧民窟」、面臨都更危機的南機場公寓，1964年落成時，是台灣最先進的現代式集合住宅。此案由德聯、利眾與中國興業等建築師事務所聯合設計，引進歐美的新式建築工法，在8至15坪最基本生存限度的住宅中兼顧公共需求，首創戶戶配設抽水馬桶與獨立廚房，滿足人們對現代生活整潔且高效率的想望。此外還有特殊的旋轉樓梯設計，同時設有汙水處理廠、集中式垃圾箱，一度成為政府向外賓、華僑展示的模範社區。但因為每戶面積過小，造成許多住戶向外增建，埋下今日的惡果。

1973年落成的萬年商業大樓，則是帶動台灣邁向現代化消費模式的重要建築。王俊傑表示，大樓裡面有將近200家小店面，把所有的商品都集中到大商場裡販售，改變當時消費者買特定商店得到特定小店的消費模式。

萬年大樓由台灣本土建築師蔡柏鋒設計，他被建築學者徐明松形容為「不帶偏見的形式實驗者」，不曾出國留學，卻透過努力讓作品成為時代的典範。他以網格系統設計萬年大樓，透過90乘90的方柱排出矩陣，設計出可讓兩輛汽車停車、也可供分隔成兩個攤商的六米格狀空間，不只回應銷售百貨的需求，也回應1970年代的汽車開始普及。

值得注意的是，忠泰美術館主辦的「台灣建築的解嚴世代」（暫名）也將於下半年開展。「摩登生活」將與此展合作串聯推出專題座談活動。兩展銜接故宮紀錄代清代皇室建築與台灣建築之間微妙傳承的「院藏清代歷史文書珍品：皇家建築圖檔文獻」，三大博物館接力展出建築展，年代也剛好銜接清代到現代、解嚴前和解嚴後，串起台灣建築的過去、現在與未來。