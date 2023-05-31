台灣淨零科技方案推動小組今揭牌 年砸150億推動科研

台灣淨零科技方案推動小組今天正式掛牌，行政院副院長鄭文燦、國科會主委吳政忠、中研院院長廖俊智等共同出席，未來將開展「永續及前瞻能源、低（減）碳、負碳、循環、人文社會科學」等5大淨零科技領域的研發部署，預計每年投注150億元推動，並從人文社會系統面引導科技投入，以公私協力推動淨零新生活運動。

吳政忠指出，台灣淨零科技方案推動小組將肩負強化淨零科技前瞻布局、落實淨零科技與產業對接、提升淨零科技方案整體綜效等三大任務，並鼓勵台灣學研界及智庫法人，投入前瞻的淨零科技相關科研，挑戰突破性創新的科研議題，最後將這些研究成果落地，串接上下游成為產業，擴大支持生活與社會轉型，不僅加速淨零轉型，也要讓台灣成為國際淨零科技的領先國。

廖俊智則說，淨零科技推動小組今天正式成立，但已經工作了一年多，中研院二年前開始淨零科技研發工作，邀集全國各單位召開數十場會議，彙整所有可行作法，並提出「淨零五支箭」。包含綠電裂解天然氣製氫、高效太陽能光電、地熱能、黑潮發電，以及生質碳匯。

廖俊智也提到，受邀擔任淨零科技推動小組共同召集人，中研院將從科技研發角度，共同推動任務。包含要思考推動科技在台灣應用的情境，以及減碳額度，另要思考台灣的特殊性，例如台灣要發展太陽能，土地卻有限；歐洲有電網，台灣也要考量限制；台灣地狹人稠，但位處火環帶，自有能源仍待開發。他期待台灣2030年會有初步成果，並在2050年達成淨零碳排的目標。

鄭文燦表示，台灣去年由國科會提出2050淨零轉型路徑，但台灣每年碳排約2.6億噸，顯然未來每任總統都要承諾減碳目標。他也說，行政院長陳建仁上任第一份公文，就是2022年至2026年的淨零轉型計畫，未來每年將投資超過150億，藉由科技手段，在每一個領域都能推動淨零轉型。

鄭文燦也說，各國氣候峰會皆提及，減緩碳排必須要有科技、財務、跨國協助等支持。他表示，目前減碳科技各領域仍須累積經驗，這會期成立環境部，並設立氣候變遷屬，預計明年制定碳費，碳盤查等機制，初期會鎖定用電大戶、碳排大戶共500多家，納入第一階段碳費收取，鼓勵產業轉型。另也成立碳權交易所，由金管會、國發會合作，以大帶小成立淨零產業聯盟。