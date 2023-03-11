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2023台大杜鵑花節 蔣萬安：已成台大校園品牌

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
2023台大杜鵑花節開幕，台北市長蔣萬安上午出席活動。圖／北市府提供
2023台大杜鵑花節開幕，台北市長蔣萬安上午出席活動。圖／北市府提供

2023台大杜鵑花節開幕，台北市長蔣萬安上午出席活動指出，這活動從1997年開始舉辦到現在，已打造成台大非常重要的校園品牌，而且杜鵑花也是台北市的市花，在市府這幾年的用心規畫下，在台北市各個角落都可以看到杜鵑花的美麗身影。

蔣萬安表示，從2016年起，市府開始推動在北市的城南地區栽種杜鵑花的計畫，2017年把大安森林公園成為杜鵑花主要的展區，並慢慢結合城南地區的商圈店家；今年台北市特別擴大規模，以杜鵑花為主，結合多元的花種，希望透過花海創造台北花城的概念，因此在臺北市另一個地標的台北表演藝術中心前廣場，栽種一大片的花毯，非常漂亮，歡迎市民朋友前往觀賞。

蔣萬安說，杜鵑花的花語是近鄉情怯，經常出現在許多詩人文人的作品裡面，借由杜鵑花這樣的素材表達對家鄉的思念。但其實還有另一個花語，是代表友誼長存，他覺得很符合台大這樣的校風，因為台大匯聚來自各地的菁英人才，也有許多來自國際的優秀交換學生，一起在台大的校園裡面共同學習，他相信締結了許多珍貴的友誼，非常符合杜鵑花代表的這個意義。

蔣萬安表示，台大也因為杜鵑花節的成功舉辦，成為台大非常重要的校園品牌。他還說，進台大的校園，參加這麼有意義的活動，雖然他沒有辦法念到台大，但台北市政府一定全力支持台大周邊相關的建設，希望營造更好的環境，培養更多優秀的人才，也希望未來跟台大能有密切合作，為國舉才，吸引更多的優秀人才進到台大。

杜鵑花 台大

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