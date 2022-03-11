特教評鑑委員挨批不專業 教育部評估納入第一線教師

全國教師工會總聯合會指出特教評鑑多項問題，並指出第一線評鑑委員組成多為學者，具有第一線實務經驗者甚少，給予的意見往往是「雞蛋裡挑骨頭」，教育部國教署說，各級學校特殊教育評鑑相關辦法由各主管機關規定，評鑑是否納入第一線教師或團體，辦理主管學校下次評鑑時將納入參考。

全教總理事長侯俊良指出，特教評鑑委員現在多由特教專業團體代表和學者為多數，再者則為特教家長團體，建議修法上評鑑委員應該納入有實務經驗的教師，才能實際了解第一線教師的問題，給予對症下藥的意見。

再者，也有不少老師反映，只有特教評鑑還會要求製作精美檔案，並且要求把平時做過的項目彙整、再整理、再說明，建議可以使用電子審件。

國教署說，依照《特殊教育法》第47條規定，高中以下各教育階段學校辦理特殊教育成效，主管機關應至少每四年辦理一次評鑑，或依學校評鑑周期一同辦理。相關評鑑辦法及自治法規由各主管機關訂定。依照上述規定，各級學校特殊教育評鑑相關辦法由各主管機關訂定，評鑑委員是否納入第一線教師或團體，教育部於辦理主管學校下次特教評鑑時將納入參採，也請縣市各主管機關納入考量。

國教署也說，為了簡化特殊教育評鑑，主管機關於辦理評鑑應簡化評鑑指標，亦應善用數位檔案資料，以避免過度增加教師之行政負擔，將督導縣市政府落實評鑑簡化。