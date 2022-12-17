謄寫解題步驟 疏理大量資訊 他靠筆記術高分進台大

【文／樊語婕】

每個人都有適合自己的學習撇步與筆記方法，目前就讀臺灣大學政治系一年級的周易就透過勤記筆記，搭配統整觀念、修正錯誤等方式，為學習大加分，細心縝密的讀書態度全展現在課堂筆記中，就連物理老師都曾笑說「你的筆記如果不要了可以賣給我。」

做筆記對於周易來說，就是用更簡單扼要的方式，濃縮老師授課的知識，因為是用自己的慣用語句記錄，在複習時閱讀筆記更能夠回想起上課時的內容。周易針對各科都有不同整理筆記的方式，他先找出各科考試核心，以及最適合的記錄方式，讓「做筆記」不是只抄寫老師上課中提到的重點，而是經由自己吸收、整理後，重新輸出的內容。

善用顏色區分重點 幫助釐清思路

周易做筆記有獨有的步驟，上課前他會先了解各科進度，決定筆記的條列分配；上課時善用條列式筆記方法，有助於疏理大量資訊，例如歷史科的事件回顧、時代概述，他會搭配箭頭、括號等符號輔助，讓不同朝代的時間軸閱讀起來更淺顯易懂。

做筆記時，他使用不同顏色區分筆記內容，黑色鉛筆用來書寫隨手筆記，方便塗改；藍色原子筆記錄一般上課內容；紅色原子筆用來標示重點；最重要的觀念、常考的內容則用螢光筆提醒自己。

以國文科為例，周易仿效老師用不同顏色粉筆寫板書內容，他會用藍筆記錄字詞與語句釋義、段落大意等，紅筆寫文句解讀、閱讀理解，黑筆補充段落、語句應用到的修辭等寫作技巧，而老師口頭補充、沒有寫在黑板上的內容，則用鉛筆記錄，讓重點一目瞭然。周易靠著平時整理好筆記的習慣，在應試前能更快速吸收重點。

他也分享國文科的讀書方法，以古文30篇為例，他會鎖定題解、作者與文章內容等三大重點。題解部分包括文章出處、主旨、地位、評價、結構脈絡⋯等都是關鍵，若文章出處是來自於論語、史記、紅樓夢等重要著作，更要加重複習；並掌握作者的稱號、時代、背景、生平經歷、文學作品價值、作品風格、派別等。文章內容要理解寫作脈絡、經典文句文意理解，不同文體也要注意不同重點，例如抒情文掌握心境轉折、議論文分析層次與架構。

在歷史筆記的部分，除了老師上課的內容，他也會針對不同時空相似歷史進行比對分析，例如中國史中，秦朝與隋朝分別奠定漢朝與唐朝盛世的基礎；外國史中，科學革命、啟蒙運動、工業革命時期的器物、理念、社會環境等層面都有顯著改變，善用筆記就能發揮統整的概念、多加比較。針對自己的弱項數學科，周易的學習方式是上課先專心聽講不做筆記、避免分心，等空檔時再把算式抄寫下來，他也將筆記的重點放在例題與考題上，記錄解題關鍵步驟，還會善用錯題本強化學習。

以寫錯的考題為例，考試時在考卷上寫一次、考後訂正寫一次、謄寫到錯題本再寫一次，就累積了三次解題經驗，他還會針對訂正時卡住的解題步驟，將關鍵觀念寫在錯題本，補強數學解題能力。此外，他更組成數學小型讀書會，將自己解題卡關的地方給數學小老師看，詢問適用的理論、觀念、公式，逐步修正解題思路。

（製圖／忠欣）

善用時間分配 訂定讀書進度

如同多數學生的學習腳步，周易高中時跟隨學校的進度，閱讀班上訂閱的常春藤英語雜誌、撰寫學校訂購的妙妙卷，並且自己額外購買CNN互動英語雜誌加強閱讀能力。他強調，「高中必須要培養一定的閱讀能力，上大學才能在課堂上快速吸收。」周易解釋，大學教授提供的參考資料多為英文文獻，許多必修課也是全英語授課，因此 英語能力 在課堂中扮演著極為重要的角色。

回想起自己高中求學時期的讀書時間分配，他分享高二下高三上學測準備期間，將讀書視為第一要務，周一到周六都在學校上課、自習，他會自己訂定每節課該完成的進度，也會依據自己的能力與當下的身心狀態彈性調整。周日則是留給自己的時間，可以適時鬆綁一下。

在休閒時，他喜歡閱讀抒情散文、觀賞劇情片電影，旅行更是他紓壓、充電的最佳途徑。他鼓勵高中生能夠發展多元觸角、探索興趣，透過各種管道陶冶個性、以更寬廣的視野看世界，都能對自己的身心靈成長有所幫助。

About周易

出生：2003年

學校：臺灣大學政治系一年級

學歷：台北市東山高中

英文能力檢定：TOEIC聽力與閱讀測驗885分