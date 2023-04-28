World Gym OMO 成長動能創造品牌爆發力

【文／蕭妤秦 動腦編輯部】

動腦俱樂部第520次例會於TICC世貿國際會館舉行，邀請World Gym 品牌公關經理廖容瑩，以「健身業OMO成長動能創造品牌爆發力」為題，分享如何利用OMO創造優勢，連結線上線下的健身活動需求，在留住會員的同時，更可以拓展市場。

現代的快節奏生活中，人們越來越重視身體保養和健康的生活方式，這種趨勢使得健身房逐漸普及，成為了人們追求品質生活的熱門場所之一。

在健身產業中，OMO的應用可以幫助健身中心更好地與消費者互動和溝通，提供更加個性化和符合需求的健身計劃和服務，同時也可以為健身中心提供更多的商機和增加經營效益。

健身房大多採用會員合約制度，除了可以提供設備齊全的健身器材，現場還有教練和團體課程等多種服務，讓會員們能夠在舒適的環境中享受運動的樂趣和健身的效果。

不過即使現在健身房遍地開花，但怎樣的健身房才是合適自己的呢？答案或許就在離自己最近的地方。

疫情加速健身房轉型 OMO新型態

World Gym 品牌公關經理廖容瑩以「最好的健身房，其實就是離家最近的健身房」作為破題，帶出健身產業主要目標在「培養會員成為規律的運動者」。

選擇離家最近的健身房，不僅可以減少在路上花費的時間，還可以更容易地保持定期運動的習慣，而當消費者養成規律運動習慣後，就代表健身市場這塊餅、做的更大，健身房長遠經營的體驗值，便是讓民眾無法捨棄運動，投資健康成為生活的一部分。

疫情爆發後，各類健身房和健身中心因為長時間無法營業而遭受到極大的影響，許多健身愛好者只能在家中通過網路和自己的器材練習，這對於許多人來說是一個極大的挑戰。

但是，這也促使健身業開始往OMO（Online Merge Offline）的方向發展，透過網路技術和網路平台來拓展市場和服務，將線上和線下進行無縫整合，提供更加全面和便利的服務。

World Gym期許自己可以不斷地突破傳統健身業的框架，為消費者帶來更多元的選擇和服務，利用OMO的數位化及資訊科技，強化品牌形象和產品銷售力，並進一步創造出更多品牌爆發力。

而在疫情期間更加速World Gym Online的問世，積極開發推動訂閱制非實體市場，除了線上影音課程、個人化訓練菜單，也能遠端連線進行實況團課活動，讓消費者不受地點及時間的限制，享受居家健身的暢快感。

線上健身課程、健身App和健身社群等都是OMO模式的一部分，這些服務可以幫助健身愛好者在家中練習，或者在健身房外進行運動，同時還可以透過這些線上服務獲得更多的健身知識和技巧。

OMO還可以通過網路平台將健身愛好者和健身房的服務進行無縫整合，使得會員能夠在網上預約課程和預定器材，同時還能夠享受更多的會員福利和優惠。

OMO的健身模式可以讓健身愛好者更加便利地實現健康生活的目標，同時也可以幫助健身業更加靈活地應對各種挑戰和變化。

帶頭轉型 搶佔市場

World Gym將OMO重點放在World Gym App的開發與Online課程建構上，將會員體驗提升到一個新的高度，不僅提供了健身房資訊、課程預約、健身計劃等常規功能，還提供了更加個性化的服務，進一步優化會員所需之功能。

當會員開啟World Gym Online，線上瀏覽健身課程和健身計劃時，App除了可以為會員提供多元的課程設計和指導，使他們能夠科技裝置輔助更即時地實現健身和健康目標，也為健身業者提供了一個更加方便、快速的管道，了解會員需求。

World Gym Online的開發不僅可以提升會員體驗，同時也能夠幫助健身房更好地擴展市場。隨著網路的普及和人們對健康的重視，這樣的健身App將會成為健身房經營中不可或缺的一部分，能幫助健身房實現更好的業務和品牌效應。

因此，作為國際健身業龍頭，OMO經營本就在企業規劃的發展上，只是藉由疫情的催化加速了發展的進度，而World Gym經營團隊也將此視為一個轉機，全面將會員導入App內做管理。