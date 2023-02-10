賺錢關鍵密碼「333」

國內期貨獲利、市佔率紀錄保持第一人

【撰文/編輯部】

談到期貨股票圈的常勝軍，鄭永鎮絕對是無人不知、無人不曉的響叮噹的人物，同時熟悉台指期、國外期 貨與股票等 3 大領域操作，可以堪稱台灣期貨與股票市場第一人！

回顧鄭永鎮在期貨市場輝煌的投資戰績，像是民國91大台指當日成交市佔率5%、小台指甚至達18%；民國89年個人單月股票成交金額5億；民國91～ 98年在期貨公司獲利率與成交量皆第一名；台指期月損益結算連續88個月獲利；國外期貨月損益結算連續36個月獲利，成為國內期貨圈市佔率、獲利率的紀錄保持人！！

根據統計，持股規模超過30億美金的全球投資大師近1年收益率，幾乎全軍覆沒，就連「股神」巴菲特2022年投報率都呈現-8.45%的負報酬。 儘管2022年全球股市崩跌，投資大師也都出現虧錢窘況，但是截至12月底，鄭永鎮投資商品期貨卻能連續24個月賺錢，近2年投報率已高達140%水準，不禁令人豎起大拇指！

國內期貨「常勝軍」鄭永鎮究竟如何成為國內期貨獲利、「當年」的獲利及市佔紀錄保持第一人，他成功的賺錢關鍵密碼，就是「333」！！

一. 3種投資成功方程式 1.正能量投資負面思考容易影響人際關係、工作職場，甚至投資理財。因此，鄭永鎮 凡事正面思考，一切看得開，永遠的52歲，把事情做好，開心過生活。他30多歲已設立人生目標，40歲「半退休」(邊玩邊工作)、50歲真正退休，一路走來靠著不斷投資賺錢，資產也從幾百萬元變成上億元，39歲就輕鬆 購置陽明山別墅，後來更買了人人羨慕的帝寶，他堅持正能量投資，成為市場的常勝軍！

2.反市場操作 投資市場不論你用什麼方式贏，鄭永鎮認為，有一個不變的道理，就是要反市場操作，要與大多數人的方向不一樣，這樣不保證一定會贏，但是才有機會贏，因為市場約有90%大多都是輸家，只有10%會成功，成為少數的贏家。

3.有捨才有得「有風險以退為進、投資上嚴設停 損」，充分展現鄭永鎮一向「有捨才有 得」的態度！民國98年前，他下單台指期月結都是賺錢；民國98年後，政府開放國外法人持有台指期部位，從6%大幅提高至22%水位，外資除了龐大資金之外，更採用台股與台指期兩手操作策略。

鄭永鎮投資的風險意識很強，一 旦下單「就要贏、不想輸」，既然很難賺錢，最後決定休兵暫時收手、以退為進，從民國98年開始整整休息12年，直到民國109年才又開始下單國外期貨。這次鄭永鎮會復出市場、重現江湖，主要是看到近幾年全球發生疫情，國際原油出現急殺，原本想要買相關石 油公司股票，但是市場上標的並不多，後來就變成投資原油期貨。

二. 3大優勢商品期貨鄭永鎮建議，新手可以從商品期貨中的原油期貨下手，因為商品期貨與指數型期貨相比較下，擁有3大優勢如下： 1.可透過研究分析商品期貨主要標的是國際大宗物質，像是石油、天然氣、黃金、白金、 黃小玉等的蘊藏量、需求量、現在及未來使用廣度，可透過研究分析，讓大家對大宗商品的內涵價值，變得更清晰且容易預測！

2.具有可預測性由於許多大宗商品需要開採、加工、運輸，所以就有了基本的成本，因此商品的價格會隨著市場的景氣波動而 變化。

換言之，商品期貨的價格基本上會在「成本價+固定利潤」、市場需求高峰價位、需求低迷價位等3個點間，保持 動態平衡的游移。當價格太高時，像是發生俄烏戰爭，一段時間後市場會因需求減緩讓價 格回復相對正常；當價格太低時，像是前2年的新冠疫情造成需求急速萎縮，一段時間後各國陸續解封，市場的需求會 讓價格恢復正常。因此，商品期貨有可預測性，讓投資人比較有機會做長線佈 局！

3.存續性且生命週期長國際性大宗商品的市場買賣存續期 少則幾十年，多則幾百年，遠遠超過單一股票的生命週期。所以投資人只要好 好研究這些商品，就會越來越熟悉，也會對在市場上的價格波動越來越理解與清晰，而做出正確的投資判斷及獲利。

三. 3招期貨下單勝算機率大 1.不要做高槓桿有些企業大老闆面對股市並不經常出手，1-2年每逢遇到股災才用自有資金，買進低於價值的自家公司股票，其實這樣不看盤、不做高槓桿買價值的中長線投資，通常勝率大！

鄭永鎮強調，大多數投資人認為期貨市場風險大且輸錢的主因，其實是思維錯誤，一旦入市就要有風險概念，要用市值反推回來可以下單多少？而不是看用保證金能擴張信用多少？期貨交易與股票不同，期貨採取保證金制，大約是該商品市值的1/10做為 保證金就可以買賣一口期貨，以目前原油期貨表訂規格為例:買一口原油期貨，相當於購買1000 桶原油。所以當石油價格來到每桶100美元時，一口原油的市值就是1000桶x100美元x30元台幣=300萬台幣。

而買賣一口原油期貨繳納的保證金大約1/10，就是30萬台幣。如果準備30 萬台幣買賣一口期油，就相當於用30萬賭300萬。當石油漲跌1%時，會輸贏3萬元；當石油漲跌10%時，不是贏30萬，就是輸30萬，輸贏真的很大！

所以，原油期貨可依照個人投資的金額換算出可以下單的總口數，如果一口期油的市價300萬，準備投資3000萬，那麼最保守狀態可以下單10口。

簡單地說，市值1/10就可以當保證金買賣一口期貨，所以大多數投資人就用買樂透的心態去賭！ 如果買樂透沒有中獎，就當廢紙丟掉就好；但是買期貨如果不順、下跌超過10%，從100美元跌到90美元以下，不只保證金全部陣亡，還要追繳虧損的超額保證金！

在「有限風險裡、做極度冒險」，切記投資期貨ㄧ定要用閒置資金，萬ㄧ輸錢。也不會影響到生活，善用自有資金與低槓桿操作，投資才能穩定長久！

2.留倉要避開指數(金融)期貨「避開指數期貨，選擇商品期貨， 至少可立於不敗之地！」鄭永鎮強調， 過去下單台指期只做短線當沖不留倉，因為他深信前一天與隔一天的漲跌是沒有相關，台指期留倉等於是在賭博。

指數期貨是所有上市股票的加權總合，所以上漲或下跌跟景氣興衰與國際性突發事件，像是金融風暴、新冠疫情….等都有很大相關性，這些問題真的 很不容易事先預測，就算經濟學家也經常看走眼，更何況是一般投資人。

因為沒有明確的市場參考指標，指數期貨很難預測未來走勢、頭部或底 部，以及掌握漲跌，無法從事財務工程 規劃。簡單地說，指數期貨的高低點並不容易預測，不但很難佈局，並且常常因為虧損擴大而停損，這也讓投資指數 期貨相對困難。

3.多空雙向操作＋多涉獵國際政經局勢 懂得多空雙向操作、就不會輸得太多！」鄭永鎮強調，各國上市公司目的在對大眾籌資發展事業，所以股票市場政策一向做多容易，放空限制重重。期貨若像大多數人投資股票般單向操作，「只會作多、不會放空」，很容 易追高殺低，造成過度的追價，唯有隨 時保持多空雙向操作的彈性思維，才能在市場中尋得獲利的機會。

此外，投資期貨商品要做足功課，需要多所涉獵國際政經局勢，然後設定短期高低點，有了高低點就可以抓出中間價，在中間價以上偏空操作、中間價以下偏多操作。

鄭永鎮舉例來說明，若擬定近期油價的高低點，像是上緣設在年線附近的整數關卡，下方則以近期區間低檔為主，所以中間價大約會與第四季的頸線重合，因此當油價漲至頸線以上，就逐步放空；跌破則逐步作多。如果放空原油期貨後，價格卻突破設定的高點，鄭永鎮的回答是「等它下來」！

因為產油國的成本會因開採難易度及其他生產成本不同而有高低。以沙烏地阿 拉伯與美國頁岩油等產地來說可能介於每桶15~45美元不等，以例子中設定的壓力來說，不但產油國已經賺飽飽，並且高油價勢必會造成全球高通膨，這些產油國如果繼續無動於衷、假裝沒事，等於是與全球大多數的國家為敵。根據近20年歷史油價觀察，超過此位階的油價最長的停留時間約1年半，最短1.5個月；反之如果作多跌破低檔支撐怎麼辦？就等它上來。

OPEC與石油組織有20幾個國家，石油銷售是他們最大的收入，每年會編列出售石油的獲利金額，做為國家的支出預算準備，而且對石油價格有話語權及壟斷性，所以產油國家可經由增減產控制油價，連美國都奈何不了，因此油價過低，他們一定早晚會想辦法來救！【更多精彩的內容，請詳閱贏家時代雜誌第27期『等待風起 股債揚帆 !!』】