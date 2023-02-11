捷運發燒話題-安坑輕軌

【撰文/編輯部】

安坑輕軌全線7.5公里，設置有9座車站，尖峰時刻班距為15分鐘，人口密集的安康站至十四張站則加開區間車，其重疊班距為7.5分鐘一列車，後續視實際營運通車時，搭乘最大旅運人次作動態調整，系統最大乘載能量可達6分鐘一列車的運輸服務。起點十四張站可與新北環狀線銜接轉乘，預期可提供安坑居民前往雙北都會區約可減少15至20分鐘時間。

4站房價僅有2字頭 適合小家庭、首購族

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，安坑輕軌南端的「台北小城站」、「玫瑰中國城站」、「雙城站」等站點，因鄰近山坡社區，環境清幽，買方大多為新店在地客，產品以30年以上的公寓、 華廈及透天為主，目前房價 僅 2 字頭，低 總價的親民房價，適合有意卡位捷運宅的小家庭、首購族與年輕人。

與「十四張站」僅一站之隔的「新和國小站」，平均住宅單價從2016年的31萬元，漲至2022年的38.7萬元，漲幅將近25%，是安坑輕軌的房價增值冠軍！

「新和國小站」雖是新店門牌，但與中和的南勢角鬧區互動密切，由於區段發展成熟，生活機能頗為健全，國小、超商、超市樣樣不缺，不過因周邊為舊市區，房市供給以屋齡逾30年的中古屋居多，且過去因近中和區第一公墓，房價不易大漲，直到近年福地辦理遷葬，以及輕軌即將通車，房市交易量與價格才啟動補漲，算是大器晚成的區段。

「新和國小站」下一站的「陽光運動公園站」，平均住宅單價從2016年的34萬元，漲至2022年的40.4萬元，成為僅次於5字頭的「十四張站」!更多精彩的內容，請詳閱贏家時代雜誌第27期『等待風起 股債揚帆 !!』】