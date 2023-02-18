【撰文/編輯部】

2023年上半年，像是聯準會升息、高通膨、 高利率、烏俄戰爭、美國經濟衰退、中國大陸 解封、產業庫存消化、美中對峙、台海兩岸緊 張，再加上美國議長麥卡錫可能訪台…等，重大利空持續淬煉！ 所以，固定收益與債券商品將成為2023年 上半年資金的避風港，市場可望出現「債優於 股」；而股市可望在利空下反覆築底，靜待利空出盡，下半年等待風起、股海楊帆，牛市再 起！！

「護國神山」台積電陸續赴美、日、歐等海 外設廠，引發半導體是否「去台化」的疑慮？ 但是高階技術先進製程仍根留台灣，2023年續 扮演全球晶圓代工龍頭角色，因此半導體與台積電相關供應鏈仍將扛起台股的主流！

此外，美中持續對峙、台海兩岸緊張，加上「反中」美國新任眾議院議長麥卡錫傳出將在春天訪台，有機會激發軍工、航太與無人機相 關概念股的表現！在全球趨勢、環保減碳與政策加持下，像是綠色(再生)能源、電動車與自駕車相關產業供 應鏈，未來中長線3-5年持續看俏！

值得一提，日前鴻海創辦人郭台銘認為「台灣一定會缺電」，加上沒有產業庫存的問題，「缺電概念」的電力儲能相關族群，仍會是2023年的當紅炸子雞！

金兔年新閣揆陳建仁上任，力拚4月前普發 6000元現金，以及放寬陸客來台防疫，相關 吃、喝、玩、樂概念股將因此受惠，像是觀光、飯店、旅行社、餐飲、食品與航空等族群，都可以多加留意！

雖然2023年全球央行升息近尾聲，但仍維 持高利率、高通膨的大環境，加上國內有《平 均地權條例》打房政策上路，台灣上半年房市有機會下修5～10％水準，自住型買家機會來了！

可以仔細看、慢慢挑，「貨比三家不吃 虧」，一圓購屋夢！！ 2023金兔年，投資人可以在逆勢中找機會， 在利空淬煉下，尋覓挑出「黃金股」與「黃金 屋」！！【更多精彩的內容，請詳閱贏家時代雜誌第27期『等待風起 股債揚帆 !!』】