「一平衡、一債、一股」配置

【撰文/編輯部】

富蘭克林投顧資深副總經理羅尤美預期，景氣步入衰退的風險不小，2023 上半年金融市場將呈現經濟收縮至尋求落底、通膨放緩但仍高於2%、進入升息末段的情境，企業獲利面臨下修的壓力，股市的震盪仍大，大環境將上演「債優於股」主調，包括美國投資級債 殖利率一度升破6％且自金融海嘯以來首次超越股市盈利率，而全球經理人也在金融海嘯後首度加碼債券資產，以實際 行動證實此趨勢。

幾項指標顯示資金轉入債市正在積極行進中，一.當前股票資產比重雖有下降，但遠高於對1950年來的均值，而債券和現金資產則是低於平均；二.隨著通膨下降、2023年第2季有望迎來升息終止，代表債市進場鎖住高殖利率的機會 降臨；三.歷史經驗顯示複合債長期的風險調整後報酬與正報酬機率優於股市， 因此在景氣落底與股市波動高的環境下，吸引資金轉入債市。

接招通膨、貨幣政策和經濟展望 的轉折年，2023上半年金融市場預料波 動仍大，羅尤美提出「一平衡、一債、一股」的金三角配置，結合「平衡當 道」、「存債主義」與「防禦進取」，以美國平衡型為核心，搭配具防禦和有高股利低波動特性的基礎建設產業、精 選收益來源的複合債券型等3種類型的基 金，依風險承受程度調整比重，打造出可靈活掌握不同經濟情勢下轉機的「穩建組合」與「聚富組合」心法攻略。

「穩建組合」是結合美國平衡型和 基礎建設型基金，收攏股債多元收益來源以穩定投組績效核心；「聚富組合」則是進一步借重精選收益複合債券型基金，以鎖定高評級複合債，於聯準會升息末段較高殖利率的佈局良機。【更多精彩的內容，請詳閱贏家時代雜誌第27期『等待風起 股債揚帆 !!』】