沒有買賣就沒有殺害 黃子佼事件引發兩派爭論

資深藝人黃子佼涉及醜聞喧騰一時，有人撻伐、有人為他緩頰或辯駁，在台灣社會引發兩派爭論，但不對的事終究逃不過因果報應，每一個人都有義務與權利，拿著良知的秤與惡勢力相抗衡。

文．徐邦浩社長

近期資深藝人黃子佼涉及利用名人光環，性侵多位少女，還在非法網站購買未成年性虐影片，醜聞喧騰不止，登上了國際新聞，而讓國際媒體驚訝的是在此案件的罰責如此輕，幾乎是罰錢了事，台灣社會對這樣的判決譁然之餘，會以怎樣的速度，往哪一個方向與靠近？一個法治國家，在防止強凌弱、保護兒少的法律上，要如何加強？

事件引發兩派爭論 有人撻伐也有人為他辯駁

法律是最後的底線，黃子佼這樣明確的犯法行為，卻還在台灣社會引發兩派爭論，雖然輿論普遍是撻伐，要他從此退出演藝圈，但竟然也有少數的人，幫他緩頰或者辯駁，反而對批判黃子佼的人說他們是衛道人士、自比聖人，用意在把所有人一起拉垮貶低，並合理化犯罪的人，這些人的道德感之低，已經到讓台灣人蒙羞的程度！

這些人大致歸為兩類，一類是主張性需求是天性自由，稱黃子佼只是購買者，與參與拍違法片的罪犯還是有區別的。我覺得這種觀念非常不合邏輯，出錢買兇殺人者，不也是造成行兇事件的人嗎？自由不能用來踐踏其他人的生命；如同購買真皮草、象牙的消費者，間接地造成了鼓勵獵殺野生動物與殘忍飼養對待動物！沒有買賣就沒有傷害，到底是良心有多被蒙蔽的人，才會對此緊密的共犯結構視而不見、充耳不聞？

不只黃子佼，檢方幾年前已查獲逮捕該網站的影片提供者，竟有警察與老師以及其他正當行業人員，有媒體報導這次被揭發的高級會員中，也不乏有軍警、醫師、老師、工程師等專業人員，這些色魔潛伏在社會各角落偷拍他人私密影片，實在是罪大惡極！在此我們強烈呼籲，將這個創意私房網站的其他會員名單也一併公布！

不管男人女人、成年或未成年，不合意的性騷與性侵就是犯罪，而對於兒童、未成年者、或是小動物等弱者做出侵害，更是罪加十等、罪孽深重！引誘詐騙拍攝影片的施虐者，絕對要加重嚴懲，花錢付費者同樣要付出一定的法律代價，同時強制反省就醫，勿存僥倖心態，因為終究逃不過因果報應，幫助種下罪惡並粉飾的人，也必承擔共業。

助紂為虐不可取 大公無私才是正道

另一類人，是屬於跟黃子交本人或圈子有交情者，想充當一回義氣朋友幫忙發聲，殊不知助紂為虐最不可取。華人文化重視關係講情面，但遇到這種不公不義的犯罪，一定要大公無私，不然包青天為何能名垂千古！幫理不幫親，不能夠說因為認識就偏袒，要知道被害人也有親友，若與黃子佼有利益關係所以幫他講話，會讓自己留下自私自利、沒有正義感的形象，讓人覺得物以類聚！

黃昔日的恩師張小燕，也透過影劇記者好友高愛倫發聲，表示對此事不知情、很痛心，感受到牽連而抬不起頭，不敢見人，尤其愧對黃子佼的妻子孟耿如，說如果早知道不會讓孟嫁給他，此時說這番話雖已是亡羊補牢，但還是比不表態好。

真正的良師益友，是友直、友諒、友多聞，交這樣的朋友，成為這樣的朋友，才能避免誤入歧途，也能在身邊的朋友走偏時，導正規勸使其走回正途，絕不應該包庇袒護。

雖然人類發展迄今，經歷了無數的野蠻爭鬥，適者生存的廝殺，然而強與弱，永遠是相對的，若旁觀者沈默，不以公義真理為軸、勢利護短，就會讓強的欺負相對弱小的事件不斷發生，今天我們若對弱勢被殘忍對待而袖手旁觀，那怎能保證明天我們自己受到欺壓時，能得到正義的出頭護衛？每一個人都有義務與權利，拿著良知的秤與惡勢力相抗衡。

每一個人的成長背景與受的教育程度不同，導致觀念的落差，所以自律與法律非常重要！犯法者接受法律的制裁與公眾的譴責，大眾對法律不完善之處，一起努力督促修法與宣導，完全不要購買以殘忍手段取得的物品與影片，保護弱勢，真的每一個環節都很關鍵！