快訊

日本傳駭人命案 深山驚見男女「頭上套袋、膠帶纏臉」已成焦屍

沒有買賣就沒有殺害 黃子佼事件引發兩派爭論

聯合新聞網／ 卓越

資深藝人黃子佼涉及醜聞喧騰一時，有人撻伐、有人為他緩頰或辯駁，在台灣社會引發兩派爭論，但不對的事終究逃不過因果報應，每一個人都有義務與權利，拿著良知的秤與惡勢力相抗衡。

文．徐邦浩社長

近期資深藝人黃子佼涉及利用名人光環，性侵多位少女，還在非法網站購買未成年性虐影片，醜聞喧騰不止，登上了國際新聞，而讓國際媒體驚訝的是在此案件的罰責如此輕，幾乎是罰錢了事，台灣社會對這樣的判決譁然之餘，會以怎樣的速度，往哪一個方向與靠近？一個法治國家，在防止強凌弱、保護兒少的法律上，要如何加強？

事件引發兩派爭論 有人撻伐也有人為他辯駁

法律是最後的底線，黃子佼這樣明確的犯法行為，卻還在台灣社會引發兩派爭論，雖然輿論普遍是撻伐，要他從此退出演藝圈，但竟然也有少數的人，幫他緩頰或者辯駁，反而對批判黃子佼的人說他們是衛道人士、自比聖人，用意在把所有人一起拉垮貶低，並合理化犯罪的人，這些人的道德感之低，已經到讓台灣人蒙羞的程度！

這些人大致歸為兩類，一類是主張性需求是天性自由，稱黃子佼只是購買者，與參與拍違法片的罪犯還是有區別的。我覺得這種觀念非常不合邏輯，出錢買兇殺人者，不也是造成行兇事件的人嗎？自由不能用來踐踏其他人的生命；如同購買真皮草、象牙的消費者，間接地造成了鼓勵獵殺野生動物與殘忍飼養對待動物！沒有買賣就沒有傷害，到底是良心有多被蒙蔽的人，才會對此緊密的共犯結構視而不見、充耳不聞？

不只黃子佼，檢方幾年前已查獲逮捕該網站的影片提供者，竟有警察與老師以及其他正當行業人員，有媒體報導這次被揭發的高級會員中，也不乏有軍警、醫師、老師、工程師等專業人員，這些色魔潛伏在社會各角落偷拍他人私密影片，實在是罪大惡極！在此我們強烈呼籲，將這個創意私房網站的其他會員名單也一併公布！

不管男人女人、成年或未成年，不合意的性騷與性侵就是犯罪，而對於兒童、未成年者、或是小動物等弱者做出侵害，更是罪加十等、罪孽深重！引誘詐騙拍攝影片的施虐者，絕對要加重嚴懲，花錢付費者同樣要付出一定的法律代價，同時強制反省就醫，勿存僥倖心態，因為終究逃不過因果報應，幫助種下罪惡並粉飾的人，也必承擔共業。

助紂為虐不可取 大公無私才是正道

另一類人，是屬於跟黃子交本人或圈子有交情者，想充當一回義氣朋友幫忙發聲，殊不知助紂為虐最不可取。華人文化重視關係講情面，但遇到這種不公不義的犯罪，一定要大公無私，不然包青天為何能名垂千古！幫理不幫親，不能夠說因為認識就偏袒，要知道被害人也有親友，若與黃子佼有利益關係所以幫他講話，會讓自己留下自私自利、沒有正義感的形象，讓人覺得物以類聚！

黃昔日的恩師張小燕，也透過影劇記者好友高愛倫發聲，表示對此事不知情、很痛心，感受到牽連而抬不起頭，不敢見人，尤其愧對黃子佼的妻子孟耿如，說如果早知道不會讓孟嫁給他，此時說這番話雖已是亡羊補牢，但還是比不表態好。

真正的良師益友，是友直、友諒、友多聞，交這樣的朋友，成為這樣的朋友，才能避免誤入歧途，也能在身邊的朋友走偏時，導正規勸使其走回正途，絕不應該包庇袒護。

雖然人類發展迄今，經歷了無數的野蠻爭鬥，適者生存的廝殺，然而強與弱，永遠是相對的，若旁觀者沈默，不以公義真理為軸、勢利護短，就會讓強的欺負相對弱小的事件不斷發生，今天我們若對弱勢被殘忍對待而袖手旁觀，那怎能保證明天我們自己受到欺壓時，能得到正義的出頭護衛？每一個人都有義務與權利，拿著良知的秤與惡勢力相抗衡。

每一個人的成長背景與受的教育程度不同，導致觀念的落差，所以自律與法律非常重要！犯法者接受法律的制裁與公眾的譴責，大眾對法律不完善之處，一起努力督促修法與宣導，完全不要購買以殘忍手段取得的物品與影片，保護弱勢，真的每一個環節都很關鍵！

延伸閱讀

剛除刺青切割黃子佼！謝和弦「新刺青藏洋蔥」

律師認「黃子佼只是一隻殺雞儆猴的雞」 揭關注此事件真正原因

陶晶瑩曝小燕姐心情「怎麼會好」 談連署修法被扯政治：沒人要說什麼顏色才愛小孩

再度砲轟黃子佼 吳宗憲怒「這個王八蛋讓我萌生退意」

相關新聞

壽險業接軌IFRS 17 對銀行保險業務將帶來新挑戰！

二○○一年台灣通過金融控股公司法，開啟我國金融跨業經營的大門，也為銀行保險（Bancassurance）業務蓬勃發展拉開序幕。銀行通路憑藉著龐大的客戶基礎，以及客戶高度的信任，加上銀行對客戶財富金流資訊的掌握，致使銀行通路快速成長。

沒有買賣就沒有殺害 黃子佼事件引發兩派爭論

資深藝人黃子佼涉及醜聞喧騰一時，有人撻伐、有人為他緩頰或辯駁，在台灣社會引發兩派爭論，但不對的事終究逃不過因果報應，每一個人都有義務與權利，拿著良知的秤與惡勢力相抗衡。

三位台大人的執著 如何成為「氫」 產業龍頭？

三位優秀的台大高材生，捨棄上市公司千萬年薪，創立「氫元」公司投入生技產業，從進軍日本市場開始，不到十年光景，從日本紅回台灣，成為氫產業的領頭羊。並跨界與醫療健康休閒產業異業結盟，要為台灣的預防醫學盡一份心力！

用心全面守護 和泰產險編織最安全的防護網

和泰產險於《2023卓越保險評比》榮獲「卓越理賠服務獎」、「卓越社會公益獎」兩料大獎，顯見和泰產險不斷提升的努力深獲民眾肯定與支持。

內政部長林右昌：邁向環境永續、打造國家公園為企業ESG之友

經過長達二十五年的努力，內政部組織改造終於完成，並於二○二三年九月二十日，正式成立了國家公園署、國土管理署，國土管理署承接原先營建署主要業務，主責國土規畫、都市計劃、都市更新、都市建築及下水道管理等業務。而國家公園署則在過去國家公園管理的基礎上再納入海岸管理、濕地保育，將國土與保育系統整合，轄管土地總佔我國陸域國土面積高達二十五‧四％。

極速、極簡、極聰明 群益金鼎證券展現品牌新氣象

群益金鼎證券於《2024卓越證券評比》中榮獲「最佳證券商獎」、「最佳財富管理獎」，更是連續十年獲得卓越雜誌的肯定，可見群益在市場上長期的經營理念受到客戶的認同。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。