極速、極簡、極聰明 群益金鼎證券展現品牌新氣象

群益金鼎證券於《2024卓越證券評比》中榮獲「最佳證券商獎」、「最佳財富管理獎」，更是連續十年獲得卓越雜誌的肯定，可見群益在市場上長期的經營理念受到客戶的認同。

文．陳怡瑄 攝影．徐裕庭

群益金鼎證券（以下稱群益證）多年來秉持著「客戶至上」、重視「群眾利益」的核心理念，提供超越客戶期望之高附加價值的金融服務，在資本市場中做出貢獻，成為客戶長期成長的伙伴。

作為台灣獨立券商的龍頭，群益證積極佈局數位策略，升級數位金融服務並獲得肯定，今年以「極速、極簡、極聰明」為新口號，展現出品牌新形象，深受客戶的青睞。

金融理財道路上 最忠實的伙伴

群益金鼎證券財富管理部執行副總裁洪欣如表示，我們認為客戶在選擇證券商時，最期待能夠透過證券商的服務，持續為自己的財富增值，在金融理財的道路上有一個忠實的伙伴。因此，群益證提供即時的投資訊息、穩定與個人化的交易系統，與創新、便利的金流整合服務，來回應客戶的期待。

投資訊息方面，「群益創富觀點」YouTube頻道深受投資人喜愛。每日的「群益早安」和「群益晚安」節目，都會提供最完整和即時的投資訊息。每日直播節目的觀看人數平均有兩千到三千人，全年觀看次數超過六十萬。

數位金融與資安兼具

讓投資更放心

因應數位浪潮，群益證持續打造「數位新服務圈」，為客戶提供穩定且個人化的交易系統，而且從「消費者」的角度出發，提供不同的服務型APP。

在交易類型，以群益證自行研發的「行動贏家」下單APP為例。它讓客戶可以輕鬆交易國內外股票、期貨和選擇權，並在強大系統的支援下，提供超光速下單和七種程式智慧單等服務。

此外，群益證也推出管理類型的「群益大老鷹」APP，提供整合性服務，設計概念有如「營業員管家」和「客戶管家」，將各種方便的工具整合在一個APP中，讓客戶和營業員都能極簡使用。

「群益大老鷹」APP的特色在於提供證券、國內外期貨及選擇權、複委託、信託、權證、債券等全商品投資現況與比重分配，讓客戶一目了然地掌握整體資產配置現況，更容易做投資規劃。

除了在數位金融領域積極發展，群益證也將資訊安全視為企業永續經營的重要一環。近日，群益證成為全台灣證券業第一家通過ISO 27001：2022新版資安驗證的公司，展現群益在資訊安全方面的實力和決心。

群益團隊認為，財富管理服務，不該只是壓低手續費大打「價格競爭」，而 是著眼提升服務價值的「價值競爭」。

「一戶通」 創新的金流整合服務

洪欣如指出，一直以來，證券商都面臨著客戶金流難以掌握的難題。為此，群益證積極導入金控、銀行經營模式，開發與拓展「一戶通」（分戶帳）服務。

該服務讓客戶在開立證券戶時，無需再新開銀行戶，就能整合所有的國內外股市、基金與信託交易的金流與帳務管理，搭配群益e櫃檯的數位化服務，輕鬆享有二十四小時便利的全球金融投資服務。

自群益證推出「一戶通」服務以來，該服務憑藉其便捷的操作和優質的體驗，深受投資人喜愛。截至二○二四年三月中，「一戶通」客戶數已突破二三．四萬戶，帳戶餘額也累計至三六一億元，占整體市場餘額的五七％，位居所有開辦分戶帳證券商之首。

群益運用券商三大優勢

全面提升財管服務價值

如今券商在財富管理領域的崛起，群益團隊認為，財富管理服務，不該只是壓低手續費大打「價格競爭」，而是著眼提升服務價值的「價值競爭」。

為此，過去一年，群益金鼎證券的財富管理部門組織再造，引進眾多業界頂尖人才，為團隊注入新的活力和專業，並以服務細緻化、平台人性化為目標，以求全面提升競爭力，期望為客戶提供更加優質的財富管理服務。

洪欣如也提出，券商在財富管理方面的三大先天優勢。第一，產品線更加完整，券商可以提供股票、期貨、權證、選擇權、債券、基金、結構型商品與私募基金等理財商品，滿足客戶多元化需求。

而且，群益證上架商品，只問是否符合客戶需求，不斷拓展對客戶有利的理財商品，提供一站購足的整合型服務。

其次，洪欣如點出營業員與客戶間的黏著度高，是難以取代的優勢。在券商，營業員與客戶的關係往往可以維持二十、三十幾年，陪伴客戶走過人生的每個階段，能夠提供更加符合客戶需求的投資建議。

最後，券商擁有龐大的自營、投顧及研究團隊，每日都在研究市場動態，分析趨勢，具有敏銳的市場敏感度，且本業的股票、期貨等業務，都與金融市場息息相關。因此，券商能夠及時且敏感地捕捉市場變化，幫助客戶注意風險，減少投資損失，進而提高投資收益。

群益金鼎證券今年以「極速、極簡、極聰明」為新口號。

深度整合、尋求共好、建構ESG生態系

針對群益證的長期發展，洪欣如指出集團有三大重點工作，包含深度整合、尋求共好與建構ESG生態系。

深度整合方面，以群益投顧為中心，運用包含財富管理、期貨、數位和保險經紀等的四大輔銷團隊，結合集團資源，提供專業投資建議與一站式完整服務。

而且，群益證認為企業的永續發展，必須建立在與客戶、環境、利害關係人的共好之上。對客戶，提供優質的產品和服務，滿足客戶的需求，並保障客戶的權益；對環境，積極參與環境保護，減少對環境的衝擊；對利害關係人，善盡社會責任，回饋社會。

在ESG方面，洪欣如強調，群益證把ESG視為重要的策略之一，除了建構ESG資訊平台，也積極參與ESG評鑑，強化企業永續治理文化，響應普惠金融政策，並落實責任投資、盡職治理與供應商管理。

展望未來，群益證將繼續堅持以客戶利益為中心的原則，不斷提升理財服務水準，為客戶創造更多價值，攜手共創美好的財富增值之路。