國泰證券數位力+創造力 打造投資生態圈

國泰證券定期定額訴求「低門檻、低手續費」來協助投資人投資海內外金融 商品，並持續優化服務。 「聆聽客戶心聲、貼近客戶需求」是國泰證券經營理念的初衷，透過結合「數位金融科技」，解決客戶在投資旅程上遇到的各項痛點，如優化台股定期定額、一站式開戶、海外複委託交易等證券投資服務，於《2024卓越證券評比》中榮獲「智能理財獎」的肯定。

文．編輯部 圖．國泰證券提供

掌握每項投資服務的關鍵點，聆聽需求、精進服務，進而提供客戶最到位的數位證券服務，一直是國泰證券團隊重要的DNA。這樣經營理念深獲投資人高度信賴，反映在業務表現上，二○二三年國泰證券台股定期定額扣款金額持續攀高，年成長率創新高逾六成，於市場占有率超過四成以上，穩居市場領先地位，台股經紀市占率也穩穩站在第五大券商之列。

以台股定期定額來說，之所以有這樣的成績，要將時間拉回到二○一七年，主管機關開放國內證券商提供投資人定期定額投資台股的業務，當時全球金融環境處於低利率水平，國內市場年輕人普遍低薪的社會結構，讓小資族於台股資本市場前望之卻步，國泰證券因而思考另一個出發點：「什麼樣的投資服務，才能真正符合投資人的需求？」、「國泰證券能如何協助投資人打敗沒錢沒時間呢？ 」

降低投資門檻

無痛理財累積一桶金

國泰證券觀察到此現象，即領先同業推出台股定期定額服務，積極解決投資人「沒錢、沒時間」的理財痛點；該項服務上線後，扣款金額逐年攀升，不僅透過逐步降低單筆申購金額，更提供手續費優惠來協助剛進入社會的年輕人，或是手頭可運用資金不夠充裕的小資族能夠「無痛」理財，把小錢積沙成塔。同時，也因網路自媒體的興盛，讓年輕人理財意識逐漸養成，加上台股人氣回籠交投熱絡，各項條件水到渠成，吸引年輕投資人爭相進入股票市場。

國泰證券定期定額訴求「低門檻、低手續費」來協助投資人投資海內外金融商品，並持續優化服務，如台股定期定額日日扣、智慧加減碼、定投專區等。其中較為特別的是，國泰證券透過自身調查發現，客戶普遍對於「彈性調整扣款金額」有高度需求，因而推出「台股定期定額智慧加減碼」功能，以股價的季均價做為智慧加減碼條件基準點，投資人只需要在國泰證券App定期投資專區進行事前設定，當所申購的台股定期定額投資標的下跌，或上漲超過季均價時，即可依客戶原先設定好的申購金額調整，讓投資變得更靈活，以達到定期定額成本平滑的目的。

國泰證券表示：「國泰證券總是從客戶需求為出發點，去思考客戶在投資旅程上的迫切需求，以獨特創意結合數位科技，推出令客戶耳目一新的數位金融服務。」

國泰證券台股定期定額推出「智慧加減碼」服 務，讓客戶定期定額投資更靈活。

複委託投資化繁為簡

協助投資人進攻海外市場

除了台股投資外，國泰證券以成為「投資人投資旅程上夥伴」為使命，不斷地完善投資過程各個端點服務，針對複委託海外投資也化繁為簡，不僅於國泰證券App中提供便捷的投資管道，如美股定期投資、小債平台、美股專區等，海外ETF投資也祭出優惠手續費，推出至今，深獲客戶喜愛。根據券商公會統計，二○二三年國人透過國內證券商進行海外複委託交易金額創下四‧四八兆元新高，其中，國泰證券年度複委託交易金額達八八九四億元，市占率二十％，創下連續八年蟬聯市場龍頭紀錄。

繼改變美股ETF交易手續費計價方式後，國泰證券複委託服務再度顛覆業界，首推「美股金額單」全新服務，為客戶打造完善的美股投資生態圈。國泰證券表示，目前業界美股交易服務仍以「整股」為主，碎片化主要是服務定期定額投資，由於定期定額只能在「固定日期買進」及「無法設定價格」，為方便投資人善用資金碎片化投資美股，推出「美股即時交易、金額單碎股買進」服務，協助投資人將手頭的資金做更高效率運用。

國泰證券首創美股金額單

大增資金運用效能

國泰證券觀察客戶對於美股市場交易需求與日俱增，除了提供美股定期投資、小額債券平台等服務，二○二四年則是邁向「碎片化」投資全新的里程碑，搶先同業推出「美股金額單」全新服務，於美股即時交易，除了原本的「整股」交易外，新增「碎股」交易服務，每次交易最小投資金額一千美元起，即可在國泰證券App進行超過三千多檔個股，以及ETF標的進行碎股交易，其中不乏蘋果、特斯拉，以及QQQ等熱門標的，且碎股交易最小單位至○‧○○○○一股，如此一來使投資人美股投資選擇更多元，放大資金運用效率。

展望未來，國泰證券實踐對客戶的服務承諾，以「數位賦能各項業務」、「開發多元商品」、「數位創新投資方式」、「永續金融與公平待客」四大戰略齊頭並進，透過強化數位平台與實體通路的整合發展，精進各項金融服務，持續以不斷創新的理念，洞悉客戶實際需求，提供投資大眾便捷的數位證券服務體驗，與客戶一起共同成長，打造全民富足、共好共榮的社會環境。