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高漲電價衝擊台灣經濟！

聯合新聞網／ 卓越

電力供應問題長期以來就備受關注，台灣為亞洲已開發國家中，能源問題最不安全的經濟體。核電長期以來一直是台灣的經濟基礎，由於政黨間的不同理念，讓台灣能源政策變得極不穩定。

文．李振麟

當今民進黨執政以「廢核」為終極目標，經過電業法修正後，趨向於電業自由化，並將綠能產業列為優先執行對象，最終目標是期盼二○二五年以前，將台灣的核電廠「停止運轉」。迄今，已關閉兩座核電廠，也造成數次嚴重大停電，最後一座運轉的核電廠，規畫將在二○二五年夏天退役，以實現「非核家園」目標。

三次全國性大停電

升溫廢核與減碳議題

二○二一年發生日本「福島電廠」核能外洩事件，增強民進黨長期以來的反核立場，在大批群眾擁護下，出現數度反核示威活動，衝擊核四廠興建工程。台灣因此歷經三次全國性大停電，包含「815大停電」，影響全台九五二萬戶；「517興達電廠」一號機系統故障大停電，影響全台四六二萬戶；「303大停電」，龍崎超高壓變電所跳電，影響全台五四九萬戶，後續又出現大小不同狀況，民怨沸騰。廢核與減碳議題燃燒，對於台灣能源政策的改革推動，都帶來不小的衝擊挑戰。

國發會高比率推動再生能源發電，對於新能源帶來的「電力供應穩地性」、「高額綠能電價支出」都有一定程度影響。再生能源大幅成長的主因，來自於台商返台投資，特別是耗電量最大的半導體產業蓬勃發展，高階製程項目耗電量暴增，隨著經濟大幅成長，政府單位以「減煤、非核、綠能」的能源方案規劃，致力於綠電工程投資建設，包含「離岸風電」、「太陽能光電」、「天然氣能源」等再生能源，以及多家綠電民營企業成立。

再生能源昂貴極不穩定

發電缺口無法補上

各項新興科技產業如雨後春筍般崛起，台灣在面對「AI半導體」、「AI伺服器」、「低軌衛星」、「機器人」產業等，更是加重未來用電量，進而「備轉容量」」與「電網完善」問題成為成敗關鍵。當局在國家能源政策上拉高再生能源占電比率，後又受惠於政府與民間合力推動下，二○二二年的太陽能光電及離岸風電年增率分別為四五％及一三五％，成長最為快速，為再生能源主要來源，然而太陽能光電與風力發電本身就具有發電不穩定特性，一旦尖峰用電量超過供電量，勢必造成跳電，尤其在未來核電廠全面除役下，發電缺口必須無縫補上，實在令人擔憂。

二○二二年烏俄戰爭崛起，西方國家對於俄羅斯經濟制裁，導致俄國進行天然氣、煤與石油等供應管制反報復，國際能源價格漲聲四起。根據國際能源天然氣European Power Exchange（EPEX Spot）歐洲電力交易所相關資料顯示，「天然氣N1NG能源價」當時一度飆升至二○二二年八月份的美金九‧二五9BTU英熱，如今二○二四年三月份卻已跌落至美金一‧七○BTU英熱；「國際燃煤Newcastle價」也

二○二二年八月份的美金USD440/噸，滑落至二○二四年三月份USD128/噸，因此完全排除今日國際能源價格為電價調漲的主要因素。

根據經濟部能源局公告，二○二四年各類再生能源電能躉購費率，「太陽能光電」平均費率為每度新台幣三‧七六三五至五‧七八四八元；「風力發電」30瓩陸域風電，躉購費率每度七‧四一一○元；「離岸風電」躉購費率每度四‧五○八五元；「地熱發電」不及2MW容量級距，躉購費率每度五‧九四五九元。

以上各項再生能源電能躉購費金額，明顯大幅高過於台灣長期以「核電」為工商產業所奠定的成本基礎。依據台灣電力公司資料顯示，二○二○年「核能發電」成本每度約新台幣一‧九五元，兩者相差極大。因此「過高的電能躉購費率」以及「高比率的再生能源集中策略」，勢必造成台電財政虧損以及嚴重衝擊台灣民生經濟。

能源政策本就攸關國家經濟發展，在未經過全國各行各業參與討論得到共識下，驀然推動錯誤的能源政策，將可能為各產業帶來難以彌補的毀滅性傷害，如臨深淵、慎思為安。

卓越雜誌2024.4號456期
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