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通膨怪獸吃掉好薪情 九成上班族備戰醞釀轉職

聯合新聞網／ 卓越

主計總處日前公布去年總薪資平均為五八五四五元，年增一．四二％，但剔除物價因素後，實質總薪資反而年減一．○四％，衰退幅度十一年來最大，加薪的幅度全部被通膨吃掉，錢不夠用是否會推升上班族年後轉職的意願？

文．陳怡瑄

二○二四農曆年後第一個開工日，台股開紅盤，盤中一度大漲超過六○○點，收盤時更創下歷史新高，補漲行情熱絡，同樣快速加溫的，還有求職者的年後轉職熱度，根據1111人力銀行資料庫統計，開工日當天（二月十五日）網站上的履歷開啟數，也同步衝上歷年新高，有高達一六○萬筆履歷被打開，顯見有意轉職的求職者，已在農曆年期間備戰醞釀轉職。

開工日履歷主投數與網站流量雙雙翻倍

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，今年農曆年放假的時間較晚，落在二月份，年前時間更充裕，原本預計年後啟動的轉職潮，提前暖身，從農曆年前就開始感受到熱度，人力銀行的網站流量從農曆年前一週就有顯著提升，比起去年同期成長了兩成，顯示想要提前卡位的轉職者不在少數，不少上班族在等待年終的同時，已經把握時機在網站上搜尋合適的職缺，求職者的履歷開啟數，才會跟著衝高。

為了讓企業人資在開工前幾日就能收到履歷，求職者投遞履歷的行動也轉趨積極，開工日當天投遞履歷的主投數與網站流量雙雙翻倍，明顯感受到求職者蓄勢待發，想趁著年後轉職的職缺高峰搶下好職缺。

根據1111人力銀行調查顯示，高達九成一的上班族有年後轉職的意向，為近五年新高，其中有五成八已經展開行動，包括正在尋求轉職機會四○．六％、已經寄出履歷／面試十四．四％，還有已經找到工作三．三％，另外打算邊做邊看騎驢找馬的上班族也有三二．五％。

萬物皆漲　影響轉職的積極度

上班族想轉職的原因，主要有追求更好薪資、年終獎金不如預期、原職升遷無望、原職無法調薪，而轉職後上班族對新工作最重視的條件則包括薪資待遇、工作氛圍、工作時間以及制度前景。

交叉分析發現，任職於營造建築業與傳產製造業的上班族轉職意願最強烈，但轉職方向卻大不相同，營造建築業上班族傾向在同產業內轉職，傳產製造業則希望在不同產業轉換跑道。

曾仲葳表示，錢不夠用成了促使上班族轉職的一大動機，過去一年物價上漲的幅度達到二．五％，上班族感受到萬物皆漲的壓力，一旦薪資沒有同步成長，等於收入倒退嚕，為了維持生活水平，上班族只能追求更高的薪資。年終發放也是轉職的一大考量，交叉分析顯示，有沒有領到年終，也影響上班族轉職的積極度，沒領到年終獎金的上班族積極轉職的比例，比領到年終的上班族多出十一％。

從產業面來觀察，主計總處二○二三年缺工及人力需求統計顯示，過去一年營造建築業，面臨高度的缺工，職缺數超過兩萬，但受限於專業職能求才不易，企業多以加薪搶才的方式延攬產業內菁英，優渥的薪資拉力，對人才帶來吸引力，因此拉抬產業內人才的轉職意願。相反的，傳產製造業在去年受到全球景氣疲弱的衝擊，出口不振，過去一年的製造業採購經理人指數都在代表緊縮的區間上下徘徊，形成產業人才轉換跑道的推力。

卓越雜誌2024.3號455期
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