二○二四國運龍年亨通

二○二四是農曆的甲辰龍年，就台灣而言國運是否龍年亨通？相當比例取決於國際經濟與政治局勢的大環境如何變動。尤其美國引領世界經濟走勢，經濟全球化下的台灣，以資通訊等科技產業為例，與美科技大廠動向高度關聯，美國經濟走向對台灣經濟有既深且遠的連動效應。

文•陳錦稷

疫情後美聯準會將指標利率從○‧二五％快速升息到五‧五％，通膨的氣焰才稍受控制。而就業依舊強勁，綜合各項總體經濟指標，

二○二四年美國經濟可望「軟著陸」，擺脫快速升息可能造成經濟「硬著陸」的悲觀疑慮。美國升息循環逐步確認已結束，最快下半年美聯準會可望降息，二○二四年全球經濟將如聯準會所形容的「穩健擴張」，台灣景氣循環也將進入新一波景氣擴張週期，龍年台股指數持續超越香港恆生指數，追隨日股指數再創歷史新高，值得樂觀期待。

而就地緣政治而言，二○二四是國際的大選年，超過四十六個國家將舉行選舉。十一月的美國總統大選誰勝誰負猶在未定之天，但川普不論是否在共和黨內初選勝出，選舉過程中的民粹政治氣氛，持續召喚對全球化不滿的美國民眾，逆全球化的氣氛持續放大，勢必將牽動美國在國際經貿戰略中的政策態度。回顧

二○一七年川普甫就任總統，美國立刻退出跨太平洋夥伴協定（TPP）談判，之後凡牽涉關稅減讓、市場進入的自由貿易協議，都被認為會減少美國自身的就業機會，成為選舉的票房毒藥。拜登政府放棄牽涉市場開放的傳統FTA，在不重返CPTPP的前提下，改以「印太經濟架構」，作為美國與印太國家經貿連結政策，維持美國在亞太地區的經濟影響力。二○二四年的美國總統選舉，牽動美國經貿政策走向，連帶牽動亞太地區地緣政治的變化。

展望二○二四年世界局勢，是否因地緣政治因素而出現大變動值得留意。畢竟俄烏戰爭猶未結束、中東衝突引發紅海危機，甚至影響世界貿易航線等因素下，地緣政治將直接衝擊目前的國際政經格局。而中國大陸經濟是否因不動產泡沫化造成金融危機與長期的經濟下行風險，也會牽動北京對外經貿與區域經濟整合的政策態度，甚至影響軍事部署、外交關係等政策變動，對亞太地區的地緣政治而言，會是二○二四年的最大不確定變數。穩經濟方法無他，提出有利民生經濟的總體經濟政策，亢龍有悔才是順天之道。

台灣總統大選已在二○二四年初順利落幕，民進黨賴清德、蕭美琴當選，打破八年政黨即再次輪替的魔咒，但國會呈現三黨鼎立態勢，過去「完全執政」得以穩健持續推動政策的機遇不再，賴政府未來是否能得到國會在立法上的支持，牽動台灣政局是穩定或動盪。

就台灣產業與經濟而言，蔡政府八年來強調以創新轉型做為驅動成長動能的經濟發展新模式，並具體以政府政策推動產業升級、協助發展新創與新興產業，讓產業結構逐漸轉型。在全球產業加速供應鏈重組的趨勢下，台灣企業也持續分散生產基地到新南向國家，重新配置調節跨國產能，確保供應鏈安全，校正過去生產過度集中的風險。也許台灣仍因ECFA而出現受制於人的進退維谷窘態，但關鍵在於如何提升台灣在國際產業價值鏈上的地位，這也取決於如何強化紡織、石化業與機械等傳統產業競爭力，以強調品質、創新和差異化等產業競爭策略，吸引提高付加價值的投資，透過投資帶動升級轉型。

二○二四年其他重要經濟政策包括：如何強化與國際民主夥伴之間的經濟合作，多元化貿易夥伴，降低對單一市場依賴，減緩經濟脅迫風險。安全與非核的能源轉型政策，發展再生能源，減少進口能源依賴。發展綠能不僅符合減碳以因應氣候變遷的國際趨勢，也能協助台灣產業取得潔淨能源，避免碳邊境調整機制造成不利於出口的困境。而台灣的科技創新能力將會是維持國際競爭優勢的關鍵。唯有發揮科技研發的創新能力，結合人工智慧發展在各科技領域的應用，才能讓台灣產業繼續在高科技、半導體、先進製造與智慧醫療等領域保持領先優勢，維持穩定成長的經濟發展。

展望二○二四年，龍年亨通除了國際政經大格局的因素外，成之於己的是政府如何以經濟產業政策，協助企業找出發展方向，達到升級轉型目標，增加國際競爭力，讓台灣產業達到佈局全球，甚至在反全球化的逆襲中，持續維持台灣躋身世界經濟強國，在全球經濟中扮演重要角色的「經濟日不落國」的雄心壯志。