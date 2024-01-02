保險找泛亞 人生最優雅

泛亞保險經紀人首次參加《2023卓越保險評比》，便從眾多競爭企業中脫穎而出，一舉拿下「卓越保險經紀人獎」，其優秀表現可見深受民眾及專家學者肯定。

文．陳怡瑄 圖．泛亞保經提供

泛亞保險經紀人股份有限公司（以下稱泛亞保經）自二○○二年成立以來，秉承「卓越經營、專業誠信、真心服務」的精神，在穩健經營的基礎上，提供保戶最優質保險規劃，並全力滿足保戶的需求。

穩健成長 勇於創新

深知客戶的滿意為事業之根本，因此保戶的滿意，是全體泛亞人共同追求的目標與努力的動力。泛亞保經一路走來、始終如一，戰戰兢兢並不斷創新，不論在AI資訊平台、商品平台或創業平台等，都穩健成長且勇於創新，領先同業成為與時俱進的保險經紀人公司，並多次榮獲「優質保經公司」的殊榮。

歷經多年的淬鍊發展，泛亞保經現有內、外勤人員有近九百位同仁，全台展業處據點共有二十個，事業處達一二九組，累計新契約保費更超過

一四五．二億元，以全台三百多家保經公司來看，泛亞保經發展規模儼然已是前段班的大型保經公司。

公開業務制度 業績累計不歸零

如今缺工問題日近嚴重，誰擁有人才，誰就贏得未來。作為保經業界少數敢將業務制度公開於官方網站的保經公司，泛亞保經深信「公開、透明」是保險事業發展的重要依據，並首創合約書即業務制度，簽約即具法律效力。其合約利益優勢，包括：業績累計不歸零、來佣不打折、不扣行政費、八大合約精神保障、每年保費考核僅一萬元等，是個以業務員角度、可長可久發展終身事業的業務制度，也讓保險從業人員實現自己當老闆的夢想。泛亞保經總經理王宗俊也分享當初踏入保險業時，就直覺保險業務員，除了保單招攬外，應該有更高層次的定位，即所謂的「保險企業家」，並認為保險事業是一個可以用來創業發展、可長可久的終身事業。但在二十多年前，當時的傳統保險公司或保經公司，似乎沒有以業務員角度出發所建立的創業制度與平台，因此，王宗俊總經理在完成了保險經紀人國家考試後，即著手創立泛亞保經，讓保險業務員不但享受保經多元彈性的優勢，更能擁有不輸傳統保險公司的資源，在泛亞保經成就自己的保險事業。

泛亞保經讓保險業務 員不但享受保經多元 彈性的優勢， 更擁有 不輸傳統保險公司的 資源， 同時也成就自 己的保險事業。

八大輔銷平台

提升服務品質與效率

以「顧客為先，創造消費者價值」的核心思維，讓泛亞保經投入近千萬提升輔銷平台，並建立領先同業的輔銷工具。王宗俊總經理表示，泛亞保經八大輔銷平台，包括了與消費者溝通的官方網站、保險健診王、雄好說商品分析，以及協助第一線業務夥伴掌握商機的AI智能秘書、管理平台、任我行、e學院線上學習系統、行動投保。藉由先進的輔銷平台，讓泛亞同仁工作順暢又輕鬆，同時提升服務品質與效率，讓保戶獲得最佳服務體驗。此外，泛亞保經對於教育訓練的投入不遺餘力，不但堅持每年辦理多場北中南一日進修會、年度精英研習營外，同時持續挹注資源予線上學習平台，讓第一線的業務夥伴，擁有最新、最快的商品資訊。

展現泛亞人韌性

成為穩定社會的最大助力

落實企業社會責任，泛亞保經從三方向來努力：合乎法律、道德及社會責任行為。首先，在合乎法律層次上，加強內部教育訓練，以確保全體同仁了解及遵守保險從業人員相關法令規範；其次，在保險行銷過程中，常會有道德兩難的困境，為避免發生不道德或非法的情事，除恪遵主管機關各項管理辦法外，同時建立內部稽核機制。

最後，基於「取之於社會、用之於社會」的理念，除配合政策推動微型保單、小額終老保險外，並長期關注各項社會議題和關懷基層弱勢，王宗俊總經理也期待泛亞人化小愛為大愛，落實「保險有泛亞、人生最優雅」的精神，持續為台灣社會注入希望之光。