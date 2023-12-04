製造業面對2024年 充滿機遇和挑戰

製造業進入二○二四年所要面對的議題很多，有全球供應鏈重組，區域性製造中心形成，近岸與友岸外包政策重建，長年所建立的分工合作模式遭遇破壞，如何重回供應鏈成員的一環？成為製造業所要面對的首要議題。

文．李振麟

第二是全球綠能減碳推行，排碳生產升級模式趨使，製造業勢必面對歐美碳邊境調整機制CBAM，現今通膨高利率下之綠能節碳設備研發、更新與龐大建構資金問題如何解決？第三是AI生成式人工智慧加速產業創新，面對未來跨領域趨勢下，生成式AI商品時代來臨，研發技術人才成為企業邁向事業體成功與否的主要關鍵力量。

最後是全球運算功能突破，驅動半導體技術，IC設計必須順勢朝向更快、更有效率，甚至於更便捷的方向進行，然而先進製程的IC晶片製造技術遇到瓶頸，催生產業新技術的研發革新。

通膨陷入停滯 聯準會可能再升息

而在區域性軍事衝突無法平息下，不僅對於全球景氣復甦面蒙上一層陰影，也迫使能源危機站上紅線，因為通膨夢靨將可能隨時起死回生，迫使聯準會再次採取升息政策，以因應頑抗難解的通膨衝擊。聯準會前副主席、全球經濟顧問的Richard Clarida表示，目前通膨進展似乎陷了停滯，對於聯準會而言，唯一的利多消息面是通膨行徑處於穩定階段，也反映出現今大環境驅動下，可能引導國家債券發行結束、量化寬鬆政策減緩。然而最大的金融問題就是，聯準會可能維持更久的高利率金融循環，如此一來將無法提出明確的利率調降時間表？企業集團長期處於高利率下，對於投資營運都會產生負面影響。

金融市場長期處於高利成本下，造成企業投資裹足不前，民間消費保守，直接撲滅經濟復甦力道。「歐洲央行管理委員會」成員Peter Kazimir表示，聯準會設定了二％為降息目標，但是如果通膨率一直都沒有回到二％，那就有趣了，這種情況可能會在二○二四年的某一天發生。

「歐洲央行管理委員會」成員Peter Kazimir表示，「目前押注二○二四年中前降息是不切實際的。」斯洛伐克央行行長職務的Kazimir也認同並表示，認為二○二四年上半年會啟動降息的思維是錯誤的，面對如此不穩定的國際政經情勢，未來幾季，央行也不得不把利率維持在目前的高峰值數據。唯有實體經濟運行下所帶來的通膨數據，才能了解到高物價的上升風險是否已經消失，也才能真正斷言升息是否準備要終止。然而中東悲劇式的軍事衝突，可能會帶來新一輪的通膨上行風險，仍待各界關切中。

瓦崔特Ken Wattret表示，預估二○二四年全球的經濟成長率應該維持在二．四％不變，最適當的降息時間可能會落在年中。《金融時報 Financial Times》穆迪首席經濟學家桑迪Mark Zandi分析指出「目前美國經濟看起來比預測中強勁，應該是有機會躲過二○二四年的景氣衰退，這也就意味著聯準會可能會將這個高利率維持在很長一段時間來壓抑通膨，也就形成了停滯性通膨。」

「摩根大通銀行」首席執行長CEO Jamie Dimon表示「各國央行之前的預測全數槓龜，最主要的原因是中央銀行大約在十八個月以前就開始做金融預測，然而現今全球經貿環境充滿太多不確定因素，任何突發性事件，都會即刻影響甚至於改變整體經濟現況，展望明年景氣發展，抱持謙卑與謹慎的態度，有其必要性。尤其是各國中央銀行在面對通膨攀升以及對於經濟放緩的處理能力令人懷疑。」

產業復甦訊號明顯 帶動台股展望

美國財政問題惡化，公債殖利率高漲，對於全球股市都造成一定壓力，在負面金融影響下，台股也出現短線下修壓力，唯去庫存化推動已到最後階段，企業訂單需求逐步回升而有所改善，近期幾家科技產業之財報亮眼，也讓台股供應鏈間接受惠。

市場預期聯準會將可能於二○二四年六月啟動首次降息，未來在資金環境逐月轉向寬鬆之際，將有利於股市再起表現。目前台灣景氣第四季開始逐漸轉正，加上AI伺服器、ASIC等族群帶動，半導體晶片供應鏈瓶頸也得到些舒緩，拉貨動能將可望從第四季開始延續至二○二四年第一季。產業復甦訊號明顯，在未來企業經營基本面轉強之際，可為台股後市帶來利多支撐。

台經院持平看待塑化產業

以巴戰爭衝突下推升國際油價，雖然塑化產品售價跟隨油價波動，但是面對全球消費薄弱，很難再將成本墊高轉嫁出去，中國大陸市場本是全球塑化產業最主要消費區，如今民間消費保守甚至於悲觀，二○二三年塑化產業景氣已跌至谷底，景氣燈號出現連續八個月代表衰退的藍燈。整體而言，中國大陸的塑膠原料產能，面臨消費力道薄弱又無減產策略下，勢必將排擠進口貨品，甚至於轉為外銷搶單，不利於台灣製造廠商的出口貿易。

預估要到二○二四年第二季，消費市場才有機會逐步轉佳。近期塑膠製造業受到中東戰爭原油價格上揚與同業停產檢修，因此推升了部分石化產品價位，帶動市場買氣。但是整體經濟仍受高通膨影響，廠家原本的投資減緩，民間消費性電子產品保守，進而也同步影響電子化學商品買氣，即使業主試圖拓展到其他區域銷售以減緩庫存壓力，然而歐美市場的消費情況也不盡理想，整體經濟環境疲弱，塑化業外貿訂單也因此衰退。

橡膠產業第二季可望回暖

根據台灣經濟研究院表示，橡膠產業中，汽車、卡車及貨車輪胎項目所屬的「橡膠輪胎」產品，在車市回溫下有好轉跡象，帶動「正新輪胎」營運業績令人矚目；然而對於自行車輪胎、機車輪胎、工業橡膠，甚至於橡膠類民生商品，產業消費需求依舊疲弱。尤其是後續受到中東戰爭影響，在國際油價推升下，製造業的成本支出增添許多，如同建大、鑫永銓與茂順等製造廠家，因成本壓力調漲商品下，現階段銷售業績表現相對薄弱。

中國大陸汽車市場逐漸有回溫現象，對於橡膠產業而言，這個好消息將有望提升整體市場需求，樂觀看待二○二四年景氣動向。中國大陸汽車製造業目前已經成為世界第一大汽車生產國暨出口國，本受到車用晶片短缺以及俄烏戰爭影響，市場消費不佳，但政府積極提出各項優惠補助，以推動汽車產業發展，除了達成刺激市場消費目地，也推動成為全球汽車製造業主要輸出國。在汽車產能增加下，也有利於台灣橡膠輪胎出口貿易，最壞的情況已經逐漸改善中，橡膠原料市場的需求面將可望逐季回溫。

而全球電動車市場占有比例愈來愈大，台灣正新橡膠經過多年努力，順利打入全球最大電動車廠商「比亞迪BYD」，成為比亞迪落地胎（原廠胎）供應鏈成員之一，因此電動車輪胎事業體後市看好。另一方面，受到中東戰爭與產油國減產影響，國際油價飆升下，相對也帶動橡膠產業原物料丁二烯價格上漲。雖然汽車產業帶動橡膠產品消費需求，但是高利率成本下，車貸違約率也攀升中，值得關注。儘管橡膠原料成本上漲，但是消費需求端尚需要時間才能吸收，目前橡膠產業主要的銷售區域，仍以中國大陸以及歐美的汽車輪胎製造業為主，展望二○二四年中國大陸市場逐步回暖，將可望帶動進一步亮麗的成績單。

二○二四年國際原油供需平衡

「國際能源總署IEA」表示，預期二○二四年全球原油需求量平均每天增加一百萬桶，而原油供應量平均每天增加一百五十萬桶，顯示出雖然產油國OPEC＋推動減產政策，但受到美國、巴西以及蓋亞那等國反向增產供應下，二○二四年之油料市場仍將趨向供需平衡結構，進而導致油價面臨下調壓力。

IEA更進一步預測，受到全球高通膨壓力對於市場消費衝擊，也拖累了能源需求，二○二四年平均每天的需求量缺口約二十萬桶，目前二○二三年的平均需求缺口則為每日七十萬桶，顯示出明年的能源供需情況將變得溫和許多。如今非OPEC＋產油國持續增產下，也順勢提高了在全球供油的市場領域，進而挑戰「沙烏地阿拉伯OPEC＋聯盟」的影響力。因此IEA評估OPEC＋主要成員國為了再度取回全球市場之主導地位，目前的減產協議將可能會在未來出現新的逆轉。

「世界銀行」最新報告指出，全球經濟放緩將影響能源需求減少，今年第四季油價平均為每桶九十美元，但是明年均價將可能跌至八十美元範圍，如果中東的以巴衝突升級惡化，將可能會導致油價大幅飆升。自從以色列與哈馬斯戰爭爆發以來，國際油價已經上漲約六％，雖然多數大宗商品價格尚無太大波動，但是如果中東情勢惡化，進而促使阿拉伯石油國家推動禁運制裁，刺激國際油價飆升，將驅動未來原油市場價位走勢。

工業金屬銅、鐵、不銹鋼預測

「金屬銅」乃是工業原料之母，也是全球工商產業發展的重要指南針，無論風力發電、電動車發電、太陽能電池板以及充電基礎設施，「金屬銅」都是國家經濟發展中不可缺少的工業原料。根據俄羅斯「諾里爾斯克鎳業Norilsk Nickel」表示，隨著電動車充電站，風力發電與太陽能等，以去碳化為主的再生能源設備及輸電網架構，是今日推動工業銅料消費的主要來源之一，評估來自電動車市場的銅消費需求，就高達約一百萬噸左右。

根據相關資料顯示，去年全球金屬銅的消費需求有三分之二來自於電動車市場，預估未來十年約二十七％的銅消費需求為電動車。二○二三年的全球銅市出現一七三○○○噸的小幅過剩，但二○二四年，全球銅市的供給短缺預估為五四○○○噸，約為需求量的○．二％。

近幾個月來，銅價受到市場消費需求低迷而下跌，不僅是紐約Comex銅期貨價格跌幅超逾十二％，倫敦金屬交易所LME三個月銅期貨也同步跌幅高達九．八％，最主要的原因是來自於全球最大銅消費國，中國大陸的復甦力道不如預期以及全球製造業衰退等影響。如今銅庫存量又受到美國、中國大陸、南美、印尼、印度等區域的精煉銅產能擴張，增加全球精煉銅供應量。如此一來，二○二四年的供應量將可增加至二六○○萬噸，二○二三年供應量約二五○○萬噸，長期以來，工業銅增長需求主要是來自於「電氣基礎設施」。

二○二四年的全球經濟前景仍充滿挑戰性，但是在升息緩和與去庫存化改善下，製造業的交易活動活絡起來，加上持續性的能源轉型政策推動下，更有利於金屬銅的市場消費。根據澳洲工業部報告顯示，全球受到再生能源和電動車等綠能轉型浪潮下，將可持續帶動工業銅的市場需求，目前美、歐兩地的金屬銅消費，主要是來自於電動車產業。二○二四年在電動車以及可再生能源，如風力與太陽能的市場推動下，金屬銅需求將持續增長，也利於未來漲勢。

受到歐元區經濟衰退以及中國大陸需求減緩，二○二三年鋼鐵市場呈現疲軟走勢，同時高成本利息也削弱市場買氣。所幸近期中國大陸推動一連串救房政策，包含補貼地產開發商與房地產資金缺口等，適時提振建築業消費信心，無論是中鋼、中鴻等鋼廠，皆因此受惠而營運逐漸轉強。除了政府推動公共建設以外，目前在汽車與家電產業用料需求也逐漸回穩，第四季業績將持續盤旋打底，對於明年鋼鐵市場景氣，可謂是項利多消息。

近期倫敦金屬交易所LME國際鎳價跌勢不止，跌幅已破年線支撐點近三十五％，再加上以巴軍事衝突加劇，消費者對於市場充滿保守疑慮，因此短期內不鏽鋼市況仍處於逆風地位。304及316L盤價受牽於台幣貶值，鋼廠成本壓力仍處於高位，然而顧慮到國際市場競爭力，唯有調降內外銷產品價格，才能吸引到消費買氣。

國際大宗原物料觸底反彈價格上揚，對於不銹鋼價也有一定助力，後續受到產油國減產計畫以及墨西哥鑽油井平台事故影響，國際原油價格上揚，也同步激勵不銹鋼價格走揚復甦。雖不見明年V型幅度反彈，但可預見二○二四年營運逐季轉旺，業績將可回溫成長。