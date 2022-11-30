FTX倒閉 台灣淪為第五大重災區 引發全球性金融貨幣風險

【文．李振麟】

近期陷入資金困境的加密貨幣交易平台FTX，在無預警情況下正式向金融監管機構申請破產保護，對於一個剛被外界評鑑為信譽良好的交易平台突然宣告破產，震撼加密貨幣市場和所有投資者。

FTX加密幣首席執行官班克曼．弗里德（Bankman-Fried）辭去董座職務後，仍將繼續留在公司協助過渡期，FTX將啟動一個程序，為所有利害關係者，進行相關債權債務清理。

目前John J. Ray III已被任命為FTX新任首席執行官，負責全球交易網站FTX.com旗下的FTX Trading Ltd.、交易公司Alameda Researc，以及美國用戶平台FTX.US等破產清算業務。加密幣FTX的倒閉讓所有人都栽了跟頭，為了盡快穩定市場的不安，部分加密幣貸款機構暫停提款並限制平台上業務活動，FTX事件已經影響到正常市場營運，如同加密貨貸款機構Genesis表示，高達一．七五億美元衍生性商品業務被凍結在FTX帳戶中；加密貨幣做市商B2C2也有高達五百多萬美元資金被鎖住；火幣科技子公司Hbit Limited更有一八一○萬美元加密貨幣資金困在交易所內。

FTX崩盤後續影響力

將擴大到加密幣市場

全球最大加密貨幣交易所FTX崩盤後續影響力道逐步顯現，區塊鏈板塊逆勢下跌，令人驚訝的是在FTX交易所十一月十一日在美國申請破產保護後，FTX私下挪用客戶資產，出現高達八十億美元資金缺口。火幣科技一八一○萬美元加密貨幣中，其中約一三二○萬美元屬於客戶交易時的手續資金，如果無法從FTX取回，連鎖傷害反應將擴大到加密幣市場，如今為避免倒閉層面擴大，一家FTX相關公司FTX US Derivatives，隨後又緊急向監管機構撤回了一項可能因此導致衍生商品交易全面性崩盤的申請。

FTX交易平台事件衝擊到加密幣市場，美國聯準會監管事務副主席巴爾（Michael Barr）檢視了整體金融系統風險，將向參議院銀行委員會提出未來對於數位資產產業，必須要制定更多監管管理規範。巴爾表示：「近期FTX事件提醒我們對於加密貨幣和傳統金融兩種金融體系相互聯繫的風險控管，加密貨幣的資產交易活動必須要受到有效監管。」巴爾隨後又表示：「美國聯準會、聯邦存款保險公司以及貨幣金融監理局經歷這次不幸事件，目前評估多種加密貨幣在資產交易活動下可能構成的潛在風險控管。」

加密貨幣交易平臺FTX破產後，投資市場處於動盪不安之局，公司在清理客戶資金時引起監管機構關注，因為至少有十億以上美元的客戶資金不翼而飛。加密貨幣在FTX交易平台破產後，FTX代幣最新報價小漲

一．四％，前四個交易日狂瀉七十％，這個月來最終暴九十五％。FTX律師再提交給法院的相關文獻顯示，加密交易所破產超過高達一百多萬債權人受害，顯示出交易所造成業務衝擊範圍觸角之廣。

目前市場焦慮氣氛逐漸緩和下來，比特幣和其他主流加密貨幣價格逐漸回穩，也讓所有投資者暫緩一口氣，近期市場價位比特幣平均上漲了二．一％，達到一六七三○．四○美元。本月比特幣已經大跌十八％，其中以太幣上漲二．五％最多，報價一二五八．○九美元。FTX創建的數字貨幣，在過去二十四小時內上漲十九％至一．七九美元，FTT本月迄今曾下跌約九十三％。

FTX倒閉影響巨大

將舉辦聽證會調查原因

雖然FTX申請破產，但是加密幣交易所創始人仍然認為，他可以籌集到足夠資金來補償用戶損失。班克曼．弗里德與員工四處尋求投資者以填補高達八十億美元的資金缺口。至今尚無法確定公司是否能做出任何承諾。雖然班克曼．弗里德辭去了首席執行官職務也宣布破產，但他仍然是該公司最大股東。FTX倒閉直接影響到一百多萬用戶造成重大損失，許多人將自己一生努力積蓄投入，如今卻眼睜睜看到這一切在幾秒鐘內化為烏有。

眾議院金融服務委員會議員Maxine Waters和Patrick McHenry表示，將在十二月份舉辦聽證會，並且深入調查加密幣交易所FTX倒閉的原因，尤其是倒閉後，投資人要求在三日內贖回同等值加密幣，也令市場承受巨大資金流動壓力。

FTX關係企業申請破產，投資人面臨高額損失，全球大約近一○一家關係企業將透過司法途徑尋求救濟，藉由新的現金管理系統運轉來解決倒閉後所衍生的相關資金清算。