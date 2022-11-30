奮鬥精神延續傳承 讓家族事業發光發熱！

【文•黃小玲】

汎德建設董事長潘英穗一步一腳印堆疊的生命歷程，和奮鬥不懈的精神，創造出家族卓越不凡的成就，並將理念傳承給下一代，共同為美好的願景向前邁進！

有一種感動，叫做家族的凝聚力！從汎德建設董事長潘英穗所帶領的團隊中可以深刻感受到，一家人為了夢想而努力，各自奉獻本身的專長，共同實現事業及社會責任的使命感。

胼手胝足辛勤創業

以「德」為文化核心

潘董事長由地政士起家，歷經不動產買賣、土地開發到房屋興建，四十多年走來，始終如一，秉持著客家人勤奮刻苦的精神，在工作上胼手胝足、白手起家創造出事業的版圖，其所經營的汎德建設以「德」為企業的文化核心，秉持建築重視道德的理念，以美德穩固基礎、守護家與夢想，是汎德建設深耕建築的初心。潘董說「建築是良心的事業」，所以特別注重每個建築細節，建立最穩固的基礎以及最可靠的品質，從每塊磚瓦，踏實地精砌、琢磨與淬鍊，都是為了成就夢想中的幸福家園。

這樣的敬業精神、刻苦耐勞和拚勁也傳承給子女，讓他們在事業的發展上都有非常傑出的成就。潘董說他非常重視孩子們的教育，每位都留學英國深造專長，他說「最好的投資就是投資兒女的教育」，足見其對子女栽培用心之深！

現任騰訊音樂娛樂集團副總裁的潘才俊，其獨特眼界和創新的魄力，讓他年紀輕輕成就斐然，堪稱台灣之光。（攝影／王茜瑜）

成就斐然名揚國際

傳承潘董的DNA

潘董的兒子潘才俊，他曾經擔任Nokia大中國區音樂服務總監、愛聽卓樂創始人和CEO，現任騰訊音樂娛樂集團副總裁。其獨特眼界和創新的創業魄力，讓他年紀輕輕成就斐然，他說從父親身上學習到很多東西，雖然建築和音樂以及互聯網是三個迥然不同的領域，但是做生意很多基本的原則都是共通的。

從小父親就教導他很多在商場、朋友和家人間待人處事的原則，尤其工作上要重視身邊的人，善用別人的專長，把工作夥伴放在對的位置，發揮最大的能量，就能產生加乘的效用。

而對於時下年輕人該如何成功創業？潘副總裁表示台灣年輕人創業的能量不錯，但大部分偏向做自己喜歡的事，如開咖啡廳或自創小公司，這方向並非不好，畢竟人各有志；但如果要讓全亞洲、甚至全世界看見台灣年輕人的理念，其實眼光和願景要更大更寬廣，他建議可以多看、多涉獵、多關注世界的發展，把目標訂得更大或更有意義，相對地或許可以找到志同道合的人，匯聚成強大的能量，成就更大的夢想，所以團隊合作非常地重要。他的創業精神以及團隊領導，無疑是傳承到了父親的優良DNA。

汎德建設總經理潘才華兼具美麗與智慧，「天送幸福」讓她夢想、理想和商機三者得以合一達成。（攝影／王茜瑜）

與父親合作的契機

讓夢想得以實現

而汎德建設總經理潘才華，她是潘董的大女兒，原本為上市公司主管，看著父親的不動產事業雖心生嚮往卻沒有參與，直到二○一八年，父親欲重啟建築事業，正好本身的工作歷練也已臻純熟，水到渠成之下才正式加入團隊，運用自身的財務管理和行銷規劃專長，結合專業建築及工程團隊，協助父親一起規劃新建案，為打造夢想而努力。

她提到父親個性堅毅，遇到困難都能坦然面對、萬般克服，四十多年來他白手起家，一路走來並不順遂，甚至可以說是路途顛簸。每一次面臨挑戰，無論是房市景氣低迷期或事業、健康遭逢挫折時，他都一次次勇敢克服度過難關，他堅忍不屈的精神，讓她深感敬佩，也深刻於心！

還有父親處事認真、活到老學到老的精神，對待朋友真心誠意、用心待人，真性情的流露讓他人脈廣闊，成為事業上很好的助力，是她很棒的學習榜樣。

正因為父親的廣結善緣，讓他取得「天送幸福」建案的建地，「天送幸福」位在宜蘭縣三星鄉天送埤生活圈，為三至四層樓透天別墅規劃，參與這個建案讓潘總的夢想、理想和商機三者得以合一達成，她直呼非常幸運，這麼快就達成心中所想望的目標。因為「天送幸福」是她心目中的景觀秘境宅，它依傍著雪山山脈，左擁天送埤森鐵文創園區、右抱田野和山川景致，制高點還可遠眺龜山島和太平洋沿岸，千萬景觀的加值，讓其成為地靈人傑的福居寶地。

而且潘總提到社區在規劃時，為了留下一株原生百年老樟樹，犧牲掉蓋一棟房的空間，並規劃週遭的造景工程，就是希望住在這裡的人因為老樹而有更多的故事，想像在藍天白雲、田野山川的圍繞下，在樹下悠閒地休憩、泡茶，是何等愜意的享受啊！

所以潘總說「當繁華遇上寧靜、層峰將戀上秘境」，這裡會是您遠離塵囂、回歸沉靜、享受人生的最佳選擇，也是您心中的那一隅秘境。

緊鄰百年歷史古蹟

巧妙設計完美融合

因「天送幸福」緊鄰百年歷史古蹟天送埤車站，在規劃時還需文化局審核通過，以不影響古蹟風貌為原則來設計，因此在外觀上特別融入天送埤懷舊車站的日式風格及色調，屋頂並設計成「人」字型增添錯落美感，讓整體氛圍呈現融合的樣貌，為此不僅增加建築工法的困難度，也增加了施工費用，但潘董秉持建築是一種堅持的態度、深層的責任，在力求盡善盡美的原則下，以最高的成本打造完美的作品。

潘總也提到「天送幸福」在建築過程中遇到的困難還有很多，但都在父親運用豐富實戰經驗下，帶領他們突破層層關卡，以及在擁有四個第一（路平專案評比、花園城市美化、水土保持維護、財政業務考核）的三星鄉公所協助下，讓建案順利圓滿！

優越環境遠景可期

嚴格品質讓買家信任

大手筆購入五戶「天送幸福」的賴榮世董事長是在地仕紳，也是天送埤森鐵文創園區及長埤湖精靈村的經營者，他指出天送埤具有得天獨厚的地理位置，是平原山脈的交界，也是往太平山、棲蘭山、明池的必經之路，週遭景觀及休閒資源豐沛。「天送幸福」基地為此區僅有的千坪廣闊建地、堅硬地質及高標準的品質要求，從開挖到建造，大至混凝土加入防水劑強化結構體防潮功能、小至電線管路的品質管控，他都全程參與，親眼見證其紮實的施工過程，汎德建設還提供建築履歷給住戶，綜合以上因素讓他非常信任地購買。

加上政府大力推動觀光產業發展，將天送埤懷舊車站及鄰近的長埤湖、清水地熱、九芎湖幸福月台合為「天長地久」四個景區規劃，以及太平山森林鐵路復建計劃，發展遠景是可以期待的。

從汎德建設潘英穗董事長家族的奮鬥故事中，可以看到家族的凝聚力量是如此地強大，不僅實現了家族的願景，也將夢想分享給別人。一磚一瓦、一點一滴地建造，蓋得不只是房子，也是夢想的實現！