共享經濟 聰明的移動生活 中租控股投入共享租車 新推出URiDE品牌

文．顏瓊真

在「共享經濟」時代，日常生活所需，不再需要花大錢才能達成目的，例如，想要開車的人，不必花百萬買新車，透過共享租車，花小錢也能開新車，且不用煩惱停車位問題。

「URiDE」租還全程數位化

中租控股延伸短期租車「中租租車」品牌服務，新推出「URiDE」共享租車品牌。

中租控股董事長陳鳳龍表示，藉由共享經濟，將車輛資源運用極大化，租還全程數位無紙化，不僅符合整體環境減碳趨勢，更能以環保的產品服務，創造更綠(Green)的移動生活。

中租控股聚焦多元利基市場策略，落實業務多角化產品服務。2006年成立中租汽車租賃公司，提供企業車輛長期租賃服務；2012年擴大延伸至消費大眾，推出「中租租車」短期租車服務，以滿足商務與旅遊等不同需求。

2023年設立仲行智能行動公司，並在2024年1月15日正式推出「URiDE」共享租車品牌，便利生活不用買車，也能輕鬆開車與用車。

URiDE營運長戴光顯指出，URiDE開展初期，將於台北市與新北市設立70處服務據點、逾100輛車，提供「同站租還」服務。

大眾可以利用手機下載URiDE APP，加入會員，租車即可累積「Ｕ哩程」，每新台幣100元租金，回饋1 U哩程，還能累積再兌換更多優惠，以及更多限量好禮，會員生日禮再贈免費租車一小時。

24小時服務 租車恣意暢行

他說，URiDE APP下載，在AI人臉及文字辨識技術下，智能科技審核迅速，以小時為單位的彈性計價方式，隨時支援用車需求，以滿足用車不受時間與地點的限制，省時又方便。

URiDE使用過程中，車輛配備網絡與藍芽的雙備援資源，避免收訊品質受到影響；不僅如此，把關乘車空間，提供舒適潔淨的車輛；即時車況偵測，掌握車輛狀況，保護行車安全；客戶全天候服務，協助處理用車大小事。

戴光顯表示，URiDE品牌標章，運用組合字Ｕ(You，你)＋Ride(旅程)，象徵每個人都能夠自在、沒有侷限，開啟屬於自己的一段移動旅程，與URiDE一起在整座城市自在穿梭。

上市狂歡季 開URiDE去拜年

此外，歡慶URiDE品牌上市，多項優惠專案同步推出，包括「上市狂歡季」於1月15日至3月31日，租車每小時$66起；「開URiDE去拜年」，農曆春節期間，連租三天以上全車款95折，詳細資訊，請參閱https://www.uridego.com.tw/。

中租租車也同步推出「祥龍納福．迎春趣」，提供春節租車早鳥優惠折扣方案，於1月20日前預約，享租車優惠九折，在1月21至31日期間預約，享租車優惠95折，凡租車，即加碼送龍年紅包袋及賀歲春聯，數量有限，送完為止。

▊中租控股董事長陳鳳龍（左3）、URiDE董事長楊子汀（右3）、URiDE營運長戴光顯（左2）與團隊合影。