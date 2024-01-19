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監視器揭最後行蹤！台中麥當勞兩死命案 家暴男因這1分鐘畫面被疑行凶

股價飆漲的秘密？如何提高投資勝率？

聯合新聞網／ 理財周刊

【文．李羿璇】

「怎麼判斷未來行情，要用數據來分析」，阿炮哥哥過去在券商工作，長期在交易部門打滾，「出身在交易部門，因此不會打高空，只會給扎實的實戰」，他也相當了解法人的操盤手法，具有20年操盤經驗，帶領交易員trader操作並管控企業數十億資產投資，熟悉權證、可轉換公司債資產交換選擇權（CBAS）等衍生性商品，交易策略為掌握全球金融市場，從總經、基本面、技術面、籌碼面的選股策略，因此他也認為股市未來的趨勢應該要用數據來佐證。

阿炮哥哥認為總經、基本面、技術面、籌碼面等四樣分析，其實沒有打結的問題，這四個面向應該靈活操作與調整，而利多與利空的新聞，會以股價為主要觀察指標，而非全然的以多空解讀，最好的消息是，基本面差的個股，但是股價卻一直上漲，這肯定有不為人知的祕密，此時當以股價為主。

阿炮哥哥也說明資訊可以分為有效資訊與無效雜訊，只要市場流動性充足，有效資訊就會被凸顯出來，每個投資人都依照自己接受到的訊息進行買賣，但是在買賣的當下，投資人並不知曉自己的資訊是不是雜訊，最終造成股票市場即使在下跌也有會有人買，股票上漲卻有人賣，一買一賣成為成交量。長久下來，有效資訊會被凸顯出來，掌握有效資訊買賣的投資人也會賺錢，而投資人在學習大量的投資理財知識，也是為了辨明哪些是有效資訊，哪些是無效資訊，產生自己的對市場的見解，提高投資的勝率。

不過資訊量爆炸的時代，要怎麼才能鎖定能賺錢的消息？20年經驗資深操盤手帶你剖析法人操作思維，讓你選股不再糾結，吃上每波飆股的紅利，阿炮哥哥認為每個事件都跟股市息息相關，就比如中美貿易戰、總統大選等，一定會對台股造成影響，那麼是利多還是利空呢？阿炮哥哥也於1月20日和《理財周刊》合作舉辦理財幸福沙龍講座《法人助力賺年終 2024用趨勢財賺大錢》，帶你剖析龍年投資趨勢，從總經數字看到投資前景，深入探討2024年如何賺大錢。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1221期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

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